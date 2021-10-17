«هدوء قبل العاصفة».. ماذا يقول تجار الذهب عن الأسعار؟

سجّلت «أسعار الذهب» خلال الأسبوع الجاري تذبذبًا بين الارتفاع والانخفاض، إلا أن الارتفاع كان سيد الموقف.

وصف المتعاملون في سوق الذهب ما يحدث خلال الأسبوع الماضي بالهدوء الذي يسبق العاصفة.

تحركات الذهب خلال 7 أيام

واتجه الذهب لتحقيق ارتفاع أسبوعي، وذلك عند مستوى 1768 دولار للأوقية مقابل 1756 دولار، أي بزيادة 12 دولار على مدار اليومين من الأسبوع الماضي، كما صعد سعر الذهب محليًا جنيهات.

وجاءت بيانات التضخم الأمريكي، أعلى من توقعات الأسواق والتضخم في حد ذاته، ويدعم مواصلة الذهب رحلة الصعود إذا استمر التضخم في الارتفاع، ومن المخاطر حول تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، وارتفاع التضخم يدعمان صعود الذهب وبخاصة مع استمرار الفائدة المنخفضة.

سعر الذهب عالميا

وسجّل عيار 24 سعر 56.85 دولار، وبلغ عيار 21 سعر 49.74 دولار، فيما سجل عيار 18 سعر 42.63 دولار، وبلغ سعر الأوقية بسعر 1.766.45 دولار.

ومحليًا استقر سعر عيار 24 عند 887 جنيهًا، وبيع عيار 21 بسعر 776جنيهًا، وسجل عيار 18 سعر 665 جنيهًا، وبيع الجنيه الذهب بسعر 6 آلاف و208 جنيهًا.

شعبة الذهب 9 جنيهات مكاسب الذهب في أسبوع

بدوره، قال هاني ميلاد رئيس شعبة الذهب والمجوهرات بغرفة القاهرة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن أعيرة الذهب حصدت خلال الأسبوع الماضي على زيادة 9 جنيهات في الجرام.

وأشار ميلاد، إلى انه بالرغم من الزيادات السعرية الأخيرة للذهب لم تكن محفزة بالشكل المطلوب لدى المتعاملين، رغم دعواتهم بأن الشراء حاليًا مناسب، وذلك تحوطًا من زيادات سعرية إضافية كبيرة مستقبلاً.

التحوط يفقد الذهب بريقة

وأرجع رئيس الشعبة، التحوط إلى ثقافة المتعاملين عند الشراء في أوقات الزيادات السعرية المحدودة تجنبًا لأية ارتفاعات بنسب كبيرة في أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة أفقد الذهب بريقة.

فيما قال نادي نجيب سكرتير بغرفة القاهرة، إن حصيلة الارتفاعات لم تنعكس إيجابيًا على سوق المشغولات الذهبية في الطلب على المشغولات تخوفًا من تحرك الأسعار بنسب أكبر خلال الفترة المقبلة.