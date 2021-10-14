«شعبة الذهب» للمواطنين مع بدء صعود سعر الجرام: «اشتروا الآن وبسرعة»

سجّلت أسعار الذهب خلال 24 ساعة الماضية ارتفاعًا بقيمة 16جنيهًا، لبياع عيار 24 بسعر 896 مقابل 880 جنيهًا، وبلغ سعر عيار 21 سعر 784جنيهًا، وبيع عيار 18 سعر 672 جنيهًا وبيع الجنيه ذهب بـ 6 الآف و272 جنيهًا.

أسعار الذهب عالميا

عالميا يباع الذهب عيار 24 بسعر 57.65 دولار، وعيار 21 يباع بسعر 50.45 دولار، وبلغ عيار 18 بسعر 43.24 دولار.

ولا يزال الأسواق تترقب صدور نتائج اجتماع الفيدرالي الأمريكي والتي من المنتظر أن يكون لها تأثير قوي على أسعار الذهب وتحركات الدولار الأمريكي.

وخلال تعاملات أمس، سجلت عقود الذهب الفورية ارتفاعًا بنسبة 1.88% تقريبًا وسجلت 1793.13 دولار للأوقية، كما ارتفعت العقود الأجلة لمعدن الذهب وسجلت مستويات 1794.65 دولار للأوقية.

أسباب ارتفاع الذهب امس

وكشف واصفي واصف رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالغرف التجارية، لـ«الوطن»، أسباب ارتفاع الذهب عالميًا زيادة الطلب على المعدن الأصفر باعتباره ملاذ استثمار اَمن، ارتفاع بيانات التضخم الأمريكية والتي تجاوزت توقعات الأسواق خلال شهر سبتمبر الماضي، ضعف الدولار الأمريكي كعملة استثمارية وانخفاض سعر الفائدة تباطئ النمو الاقتصاد العالمي.

وتوقع واصف، أن الأسواق ستشهد موجة ارتفاعات متتالية حتى نهاية العام الجاري 2021، مشيرًا إلى أن الوقت الحالي مناسب لحفظ الأموال لدى المواطنين عبر الذهب شريطة أن يكون هناك فائض، لكونه أفضل من ادخار العملات، التي تقل قيمتها على المدى البعيد وتخوفًا من تقلبات الأسواق واحتمالية انخفاض الذهب مرة أخرى.

حالة الأسواق بعد قفزات الذهب المتتالية

ومن جهته قال نادي نجيب سكرتير شعبة الذهب بالغرف التجارية، إن كل التوقعات تذهب لزيادة أسعار الذهب عالميًا نظرًا لحالة عدم اليقين خلال الفترة القادمة، موجهًا نصيحة بالشراء فيما زاد عن الاحتياجات الضرورية للمستثمرين.

وأوضح نجيب، أن ما حدث أمس من ارتفاعات بعد استقرار أسهم في الحد من الطلب على مبيعات المشغولات، لاسيما مع كون الارتفاعات الأخيرة للذهب تعد بقيمة كبيرة، ما جعل عددًا من المتعاملين يفضلون عدم الشراء خلال الفترة الحالية.

ولفت نجيب، أن هذه الزيادات فرضت حالة من التراجع الحاد في مبيعات منتجات السبائك والعملات الذهبية مع انشغال معظم الأسر بموسم المدارس وهو ما أسهم بزيادة بطء الإقبال على مبيعات المشغولات.