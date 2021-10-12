سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 12-10-2021

يبحث الكثيرون عن أسعار الذهب بشكل يومي في ظل التغيرات التي يمر بها المعدن الأصفر في أسواق المال، خاصة سعر جرام الذهب عيار 21 باعتباره الأكثر مبيعًا في مصر.

وبحسب شعبة المشغولات الذهبية خلال العام الماضي، شهدت أسعار الذهب ارتفاعا كبيرا، ما أدى إلى تراجع مبيعات المشغولات الذهبية في السوق المحلي، كما أنّ عودة حركة البيع والشراء مرة أخرى قد تحتاج إلى فترة طويلة حتى تتعافى القوة الشرائية للمواطنين.

أسعار الذهب اليوم

وفي هذا الصدد ترصد «الوطن»، متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم، فضلًا عن أسعار عياري 24 و18 والجنيه الذهب في محلات الصاغة، وفقًا للأسعار التي وردت في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 12 أكتوبر الحالي، استمرارًا لسلسلة الأخبار التي تغطي قطاع الاقتصاد ونقدمها للقارئ على مدار الساعة.

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم

تراوح سعر الذهب عيار 24 المعروف بـ«البندقي» اليوم، بين 878 و880 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

تراوح سعر الذهب عيار 21، الأكثر مبيعًا في السوق المصرية، اليوم، بين 768 و770 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم

وتراوح سعر الذهب عيار 18 اليوم، بين 658 و660 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وتراوح سعر الجنيه الذهب اليوم، بين 6,144 و6,160 جنيه.

أسعار الذهب في أسواق المال اليوم

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الثلاثاء، الموافق 12 أكتوبر 2021، في أسواق المال، نحو 887.49 جنيه، 56.53 دولار أمريكي، وسجّل سعر جرام الذهب عيار 21 في أسواق المال نحو 776.57 جنيه، 49.47 دولار أمريكي، بينما سجّل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 665.63 جنيه، 42.40 دولار أمريكي، وتختلف أسعار الذهب من محل صاغة لآخر.

وكان إيهاب واصف، نائب رئيس شعبة الذهب في الغرفة التجارية، قال إنّ التذبذب في سعر الذهب دائمًا يكون سببه سعر البورصة العالمية، وسعر صرف الجنيه أمام الدولار، إضافة إلى عوامل العرض والطلب في السوق المحلية.