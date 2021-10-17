«هالة» أمام القاضي لضم حضانة طفلتيها: طليقي غير مؤهل نفسيا لتربيتهما

«طليقي غير مؤهل نفسيًا لتربيه طفلتينا».. جملة رددتها «هالة» أمام قاضي محكمة الأسرة خلال نظر المحكمة في الدعوي التي أقامتها على زوجها السابق مطالبة بضم حضانة طفلتيها لوالدتها.

وكشف الزوجة عن أسباب رفعها للدعوى، قائلة: «أنها تزوجت بعد قصة حب، وكان زوجها شابًا هادئًا وعلى خلق ومستقرًا نفسيًا، وأنجبت منه طفلتين، 5 و3 سنوات، إلا أنهما تطلقا منذ عام، بعد زواج دام 7 سنوات، بسبب عصبيته المفرطة، وبعد فترة تزوجت هي من شخص آخر، وانتقلت الطفلتان للعيش معها».

الأب غير مؤهل نفسيًا

وأضافت «هالة»: «طليقي سليط اللسان، وغير مستقر نفسيًا، وغير مؤهل لتربية بناتنا، وهو ما أثبته بمحاضر الشرطة، وبشهادة الجيران وحارس العقار، وفشلت كافة الحلول الودية لإقناعه بالعدول عن تلك التصرفات الجنونية».

وأشارت الزوجة إلى أن أفعال زوجها التي وصفتها بالجنونية، دفعتها لطلب الطلاق ورد حقوقها الشرعية، واتفقا على ترك الطفلتين معها مقابل توقيعه إقرارًا بالتنازل عن الحضانة ولكنه سرعان ما نكث وعده، وأراد أخد الطفلتين، بعد زواجها بالرغم من أنها تركت الطفلتين في منزل والدتها.

عصبية الأب الدائمة وراء إقامة الدعوى

ولفتت إلى أنها أقامت الدعوى بسبب اختلال شروط الحضانة للأب، وعدم أمانته لرعاية الطفلتين، بعد طلاقهما بـ 5 أشهر، وأنه دائم العصبية، وأنه غير مستقر نفسيًا، لافتة إلى أنه دائم الخروج من المنزل على الرغم من أنه خسر عمله بسبب مرضه النفسي، وأنه يترك الطفلتين بمفردهما في المنزل لساعات طويلة.