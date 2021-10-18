كورونا في مصر.. توقعات بوصول ذروة الموجة الرابعة نهاية الأسبوع

كشفت تقارير رسمية لوزارة الصحة والسكان، عن مستجدات كورونا فى مصر، وقالت الوزارة إن هناك ارتفاعا في معدلات الشفاء من فيروس كورونا في مصر داخل مستشفيات وزارة الصحة والسكان، لتصل الى 84.5%، وتوقعت الوزارة دخول مصر ذروة الموجة الرابعة نهاية الأسبوع الجاري، وطالبت المواطنين بضرورة الاستمرار في اتباع الإجراءات الإحترازية كارتداء الكمامات والحرص على التباعد الجسدى والمداومة على تنظيف اليدين.

كورونا فى مصر

وجددت وزارة الصحة والسكان دعوتها للمواطنين بأهمية حجز لقاح كورونا للمساهمة فى الحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس والانتهاء من تطعيم 40% من المواطنين بنهاية العام الجاري، وطالبت من المواطنين الالتزام بالتدابير الصحية حتى فى حال أخذ اللقاح، وقالت إن اللقاح لا يعطى مناعة تصل الى 100% ولكنه يعمل على تخفيف الأعراض وجعلها بسيطة ومتوسطة بدلا من كونها شديدة الخطورة.

واستقبلت وزارة الصحة والسكان الشحنة الثانية من لقاح فايزر في مصر أمس الأول، وقالت فى تقرير رسمي لها، إن شحنة اللقاحات وصلت مصر في صناديق مخصصة للحفظ الجاف، وستخضع للتحاليل في معامل هيئة الدواء المصرية في مدة لا تتجاوز الـ 14 يوما، قبل توزيعها على مراكز التطعيمات.

وأكدت وزارة الصحة والسكان، استمرار رفع أعلى درجات الاستعداد القصوي على مستوى محافظات الجمهورية لمتابعة الموقف الوبائي لفيروس كورونا لحظة بلحظة واتخاذ الإجراءات الإحترازية اللازمة للوقاية من الفيروس وغيره من الأمراض المعدية.

وطمأنت وزارة الصحة والسكان المواطنين بشأن الأعراض الجانبية للقاحات كورونا، وقالت إن جميع اللقاحات فعالة وآمنة ولا تستدعي الخوف وتتمثل الأعراض الجانبية فى ارتفاع درجة الحرارة واحمرار موضع التطعيم وحكة وتنميل وتكسير فى العضلات وآلام فى الجسم.