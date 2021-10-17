الصحة تكشف موعد تطعيم طلاب المدارس ضد الالتهاب السحائي

كشف مصدر مسؤول بوزارة الصحة والسكان، موعد تطعيم طلاب المدارس ضد الالتهاب السحائي، وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن» تطعيم طلاب المدارس ضد الالتهاب السحائي يبدأ خلال بداية الشهر المقبل، على أن يتم الموافقة من خلال ولي الأمر قبل حصول ابنه على جرعة من التطعيم المقرر، ومتابعًا أن الوزارة تستهدف تطعيم ما يقرب من 8 مليون طالب سنويًا.

الصفوف الأولى من مراحل الدراسة المختلفة

وأضاف المصدر، أن الوزارة قامت بضخ 800 ألف جرعة إضافية من التطعيم، وعن الفئات التي من المقرر أن تحصل على تطعيم الالتهاب السحائي، أكد المصدر أن الصفوف الأولى من مراحل الدراسة المختلفة هي الحاصلة على التطعيم.

أعراض الإصابة بمرض الالتهاب السحائي

وتابع المصدر، أن وزارة الصحة والسكان لم تتعرض لأي تفشيات وبائية لمرض الاتهاب السحائي منذ عام 1982م، لافتًا إلى أنه تم إدراج التطعيم ضد ميكروب الإنفلونزا البكتيرية وهي من إحدى مسببات مرض الالتهاب السحائي، خاصة عند الأطفال أقل من 5 سنوات ضمن التطعيمات الإجبارية للأطفال في سن 2 و4 و6 أشهر منذ شهر فبراير 2014.

وفيما يتعلق بأعراض الإصابة بالالتهاب السحائي، أشار المصدر إلى أنه يتمثل في قلة الشهية ولتهيج والنعاس والحمى عند الأطفال، وعند البالغين يتمثل في الصداع والحمى وتصلب الرقبة والنعاس وقلة الشهية.

وأوضح المصدر، أن مرض التهاب السحايا يؤثر على جميع المراحل العمرية، ولكنه أكثر انتشارًا بين الأشخاص الذين يعيشون في أماكن مزدحمة مغلقة، وغير جيدة التهوية، وكذا المراهقين وطلاب الجامعات والمدارس وخصوصا الداخلية منها.