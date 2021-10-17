الصحة تكشف موعد ذروة الموجة الرابعة لفيروس كورونا فى مصر

قال الدكتور محمد النادي، عضو اللجنة العلمة لمكافحة فيروس كورونا المستجد بوزارة الصحة، إن ذروة الموجة الرابعة لفيروس كورونا فى مصر من المقرر حسب التوقعات أن تكون بنهاية الأسبوع الجاري، وأكد «النادي» أن هناك ارتفاعا ملحوظا فى إصابات فيروس كورونا ولكنه مقارنة بعدد السكان لا يدعو للقلق ولكن يدعو لأخذ كافة الاحتياطات اللازمة للوقاية من الفيروس.

الموجة الرابعة لفيروس كورونا فى مصر

وتابع عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، «الموجة الرابعة لفيروس كورونا تختلف عن الموجات السابقة من حيث أعداد المصابين وكذلك معدل الوفيات، مشيرا إلى أن معدل الوفيات من المقرر أن ينخفض بسبب التطعيمات والتى تسير على وتيرة منتظمة ونأمل أن نطعم 45% من المواطنين بنهاية العام الجاري».

وأضاف «النادي» أن هناك فئات ستحصل على الجرعة الثالثة للقاح كورونا بالفعل وهناك دراسة لإعطاء جرعة ثالثة لكل المواطنين الحاصلين على لقاح كورونا منذ عام ولكن ليست فى الأولوية هذه المرحلة، ولكن الفئات المقرر تطعيمها بالجرعة الثالثة هم الأطقم الطبية وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

وكشف تقارير وزارة الصحة والسكان عن ارتفاع معدلات الشفاء من فيروس كورونا داخل مستشفيات وزارة الصحة، جاء ذلك بعد إعلان وزارة الصحة والسكان خروج 855 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 268210 حتى اليوم.

وفي سياق متصل، ناشدت وزارة الصحة والسكان أهمية حجز لقاح كورون للمساهمة فى الحد من انتشار العدوي والسيطرة على الفيروس والانتهاء من الخطة الموضوعة لمواجهة الموجة الرابعة للفيروس، وطالبت من المواطنين ضرورة الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية كارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعى والمداومة على غسيل اليدين والبعد عن الزحام وعدم التكدس.