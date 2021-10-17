القومي للحوكمة ينظم وبينار «الطاقة المستدامة» بمشاركة 17 دولة أفريقية

نظم المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وبينار بعنوان «الطاقة المتجددة والمستدامة في أفريقيا»، بحضور الدكتورة حنان رزق مدير شبكة التدريب لمعاهد الإدارة في أفريقيا «تنمية»، وحاضر فيه الدكتور عمر رمضان أستاذ الطاقة المتجددة في جامعة نوتنجهام بالمملكة المتحدة.

اقتصاد تنافسي ومتوازن ومتنوع

وأوضحت الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، بحسب بيان عنها، أنّ عقد الوبينار يأتي في ضوء ما تهدف إليه رؤية مصر 2030 من بناء اقتصاد تنافسي ومتوازن ومتنوع في إطار التنمية المستدامة، حيث تلعب الطاقة المتجددة دورا محوريا في ذلك.

ولفت إلى أنّ الوبينار تضمن عرضًا تقديميًا ناقش ماهية الطاقة المتجددة وفوائد الحصول عليها على المدى الطويل، فضلا عن عرض أنواع مختلفة من تقنيات الطاقة المتجددة، بما في ذلك الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، كما جرى تقييم وعرض نمو كل نوع من أنواع الطاقة المتجددة في العقد الماضي، بما في ذلك الموارد الطبيعية المحتملة لمصادر الطاقة المتجددة في أفريقيا، فضلا عن مناقشة أمثلة على الابتكارات المتعلقة بالطاقة المتجددة، بما في ذلك المشاريع الأخيرة التي تم تنفيذها مع شركاء من نيجيريا ومصر.

التوصيات

من جانبها، أوضحت الدكتورة حنان رزق، أنّ مصر شاركت في هذا الوبينار لأول مرة، مشيرة إلى أنّه خلال الجلسة التي أدارتها عقب انتهاء الويبينار، جرى الاتفاق على مجموعة من التوصيات تمثلت في أهمية دور مجلس النواب في سن التشريعات والقوانين التي تشجع الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة، وزيادة استخدام الطاقة الشمسية في أفريقيا، مشيرة إلى أنّه يجب على الدول الأفريقية أن تكون لها الأولوية في استخدام الطاقة المتجددة، ويجب إيجاد طريقة ملائمة للميزانية لإنتاج الطاقة المتجددة في إفريقيا.

خطة أفريقية لإنتاج الطاقة المستدامة في أفريقيا

ولفتت إلى أهمية وضع خطة أفريقية لإنتاج الطاقة المستدامة في أفريقيا، وتطبيق القوانين لتعزيز وإنفاذ إنتاج الطاقة المتجددة، ومناقشة مستقبل الطاقة المتجددة في أفريقيا بالاتحاد الأفريقي، ودراسة أكثر أنواع الطاقة المتجددة فعالية، ومعرفة كيف يمكن تنفيذها في أفريقيا، مشيرة إلى أنّه يجب إيجاد طريقة فعالة لاستخدام الأنواع المختلفة من الطاقة المتجددة الموجودة لدينا في أفريقيا.

شارك في الويبينار 45 مشاركا من 17 دولة أفريقية، منهم مشاركين من مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، طلاب ببرنامج هندسة الطاقة المتجددة، ممثلين من وزارات الخارجية، العدل، الزراعة، الاتصالات المصرية، أكاديميين، طلاب جامعات، ممثلي بعض المحافظات المصرية، عضو برلمان من جنوب السودان، إلى جانب مشاركة ممثلي بعض المؤسسات الحكومية في مصر وأفريقيا، بنسبة مشاركة 38% من الذكور، 62% من الإناث.