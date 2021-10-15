«القومي للحوكمة»: مصر اتخذت 437 إجراء لمواجهة كورونا بينها 21 لدعم المرأة

استعرض المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تجربة مصر في تنفيذ مبادئ لجنة الأمم المتحدة للخبراء في الإدارة العامة للحوكمة الفعالة من أجل التنمية المستدامة خلال مؤتمر «إطلاق تقاريرالدول الأفريقية حول الحوكمة» المنعقد في نيروبي بدولة كينيا.

وأوضحت الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، أن المؤتمر ناقش سياسة مصر في التعامل مع تداعيات «COVID-19»، مؤكدة أنه على الرغم من الصدمة السلبية التي تعرض لها الاقتصاد المصري بسبب «كوفيد»، كانت مصر من الدول القليلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي سجلت نموا إيجابيا في عام 2020، وذلك وفقا لتقارير صندوق النقد الدولي، منوهة أن مصر تحتل المرتبة الأولى في الشرق الأوسط وغرب آسيا في اتخاذ التدابير الخاصة بالمرأة في مواجهة تداعيات الفيروس، حيث اتخذت الدولة 21 تدبيرا لدعم المرأة، وكان مجموع التدابير التي اتخذتها الدولة لمواجهة الفيروس عدد 437 إجراءً.

تنظيم ورش عمل مشتركة لبناء القدرات

وفيما يتعلق بمجالات التعاون المحتملة مستقبلا مع الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء، أوضحت «شريف» أنها تتمثل في تنظيم ورش عمل مشتركة لبناء القدرات، ودعم الجهود الرامية إلى إضفاء الطابع المؤسسي على المبادئ في أفريقيا، وتطوير مجموعة أدوات لجنة الأمم المتحدة للخبراء في الإدارة العامة لتطبيق المبادئ في السياق المصري، وتنظيم ورش عمل إقليمية حول موضوعات منها استراتيجية مكافحة الفساد، ومبادرة كن سفيرا، إلى جانب تعزيز التعاون في مجال البحوث حول الحوكمة في أفريقيا والتعاون البحثي في المجلة الجديدة العلمية للمعهد «الحوكمة من أجل التنمية المستدامة»، والتي سيطلق المعهد العدد الأول لها هذا الشهر.

تجربة مصر في تطبيق مبادئ لجنة الأمم المتحدة للخبراء في الإدارة العامة

وخلال المؤتمر استعرضت الدكتورة حنان رزق، مدير مركز التنمية الأفريقي بالمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة «NIGSD»، تجربة مصر في تطبيق مبادئ لجنة الأمم المتحدة للخبراء في الإدارة العامة بمحاورها الثلاثة الفعالية، والمسائلة، والشمولية، مشيرة إلى جائزة مصر للتميز الحكومي، وبرامج التدريب وجها لوجه، وبرامج بناء القدرات عبر الإنترنت، ومشروع العاصمة الإدارية الجديدة، ودور وأهداف اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، ولجنة خبراء الحوكمة، فضلا عن تسليط الضوء على لوحة معلومات مرصد أهداف التنمية المستدامة، والتقرير الإحصائي الوطني لرصد أهداف التنمية المستدامة، والمؤشرات المتعلقة بالتنمية المستدامة.

وحدة تكافؤ الفرص بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية

كما تطرقت «رزق» إلى دور اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد، والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد (NACS)، وتطبيق شارك 2030 (ساهم 2030) وخطة المواطن، مدونة قواعد السلوك (2019-2022)، إلى جانب عرض دور وحدة تكافؤ الفرص بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وبرنامج الإرشاد بالمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، وتقارير توطين أهداف التنمية المستدامة، ومبادرة حياة كريمة، علاوة على البرامج التدريبية التي تنفذ من خلال شبكة تنمية، مثل تدريب الموظفين العاملين في مجال التنمية المستدامة، وبرنامج تمكين المرأة الأفريقية، وورش العمل المستمرة حول التنمية المستدامة للأشخاص ذوي الإعاقة.