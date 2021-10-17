تطورات الحالة الصحية للفنانة مي كساب بعد إصابتها بفيروس كورونا

أعلنت الفنانة مي كساب عبر صفحتها الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، إصابتها بفيروس كورونا، وعن تطورات الحالة الصحية للفنانة مي كساب فقد كشفت في تصريحات خاصة لـ«الوطن» وطمأنت الجمهور على حالتها الصحية.

تطورات الحالة الصحية لمى كساب

حيث طمأنت الفنانة مي كساب، جمهورها على تطورات حالتها الصحية بعد إصابتها بفيروس كورونا، قائلة: «الحمد لله الأعراض خفيفة وأنا بخضع للعزل المنزلي حاليًا وبتبع بروتوكول العلاج وإن شاء الله الوضع يبقي أحسن خلال الأيام الجاية».

يذكر أن الفنانة مي كساب، كانت قد نشرت تويته عبر صفحتها الخاصة على موقع «تويتر»، قالت فيها «الحمد لله كورونا أدعولي».

مي كساب تحتفل بعقبال عوضك في ضيافة الوطن

وكانت قد احتفلت الفنانة مي كساب منذ أسبوع تقريبًا بنجاح حكاية عقبال عوضك من مسلسل زي القمر في ندوة خاصة بضيافة «الوطن» وخلال الندوة كشفت عن كواليس تصوير المسلسل وردود الأفعال التي تلقتها من الجمهور وأيضًا عن المشاريع المقبلة.

وخلال الندوة كانت قد كشفت الفنانة مي كساب السبب وراء تحمسها لحكاية عقبال عوضك، أن أكثر ما يحمسها هو أن القصة لا تناقش مشكلة تأخر الزواج، فحسب وأنما أيضًا تناقش عدد من القضايا في عمل واحد.

حدوته عقبال عوضك هي بطولة مي كساب، ومحمد جمعة، وهالة فاخر وراندا عبد السلام، وأحمد جمال سعيد، وإيمان السيد، وعدد أخر من الفنانين، وإخراج معتز حسام.

مسلسل اللعبة 3

يذكر أن الفنانة مي كساب تستعد خلال الفترة المقبلة لتصوير الجزء الثالث من مسلسل اللعبة 3 والتي تم تقديم منه جزئين الفترة الماضية، وحققا نجاح كبير وتشارك في بطولته بجانب هشام ماجد، وشيكو، ومحمد ثروت، وأحمد فتحي، وميرنا جميل، وسامي مغاوري، وعارفة عبد الرسول، وعدد أخر من الفنانين، وإخراج معتز التوني.