مي كساب تعلن إصابتها بفيروس كورونا: ادعولي

أعلنت الفنانة مي كساب إصابتها بفيروس كورونا، عبر حسابها الرسمي بموقع «تويتر»، حيث غردت قائلة: «الحمد لله كورونا ادعولي»، ولكنها لم توضح تفاصيل حالتها الصحية أو الأعراض التي ظهرت عليها.

وكانت مي كساب قد حققت نجاحا كبيرا في حكاية «عقبال عوضك»، ضمن أحداث مسلسل «زي القمر»، الذي عرض عبر إحدي القنوات الفضائية، وشاركها البطولة كل من هالة فاخر، محمد جمعة، أحمد جمال سعيد، راندا عبدالسلام وكوكبة من النجوم، من إخراج معتز حسام.

وفي سياق مختلف، كشفت مي كساب في تصريحات سابقة لـ «الوطن»، عن انتهاء مؤلفي مسلسل «اللعبة» من كتابة 10 حلقات ضمن أحداث الجزء الثالث المقرر انطلاق تصويره خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد نجاح الجزءين الأول والثاني خلال الفترة الماضية.

وشارك في بطولة «اللعبة»، شيكو وهشام ماجد، محمد ثروت، ميرنا جميل، سامي مغاوري، عارفة عبدالرسول، وكوكبة من النجوم، من تأليف فادي أبو السعود وإخراج معتز التوني.