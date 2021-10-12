مي كساب تحتفل بنجاح حدوتة «عقبال عوضك» في ضيافة «الوطن»

احتفلت الفنانة مي كساب، بنجاح مسلسلها الجديد «عقبال عوضك»، رابع حكايات الموسم الثاني من مسلسل «زى القمر»، في ضيافة «الوطن» وخلال الندوة كشفت عن كواليس العمل، وردود الأفعال التي تلقتها بعد عرض الحدوتة.

مي كساب تحتفل بنجاح عقبال عوضك

وقالت الفنانة مي كساب، إنها سعيدة للغاية بالنجاح الكبير الذي حققته حدوتة «عقبال عوضك» من مسلسل زي القمر، خاصة أنها تلقت ردود الأفعال والنجاح منذ الحلقات الأولى.

وحرصت على شكر كل فريق العمل، الذي كان معها في الحدوتة، الذين كانوا جزء أساسي فى نجاح هذا العمل، ومن بينهم الفنان محمد جمعة، التي عبرت عن سعادتها بالتعاون معه، قائلة: «علمني جملة مهمة أوي، قالى لازم تتبسطي من اللى بتمثليه علشان الناس تتبسط منه».

وكشفت الفنانة مي كساب عن السبب الرئيسي وراء تحمسها لهذه الحدوتة قائلة: «أحلى حاجة عجبتني في القصة إن مش بس بتناقش مشكلة تأخر الزواج، لأ دى كمان بتناقش أكتر من قضية بتهم المجتمع».

مسلسل زى القمر

يذكر أن حدوتة «عقبال عوضك»، واحدة ضمن حواديت مسلسل زى القمر، بطولة مي كساب ومحمد جمعة وهالة فاخر وأحمد جمال سعيد وإيمان السيد وراندا عبد السلام، وعدد آخر من الفنانين، وهي من إخراج معتز حسام.

مسلسل اللعبة 3

وتستعد الفنانة مي كساب خلال الفترة المقبلة، لبدء تصوير الجزء الثالث من مسلسل اللعبة، التي تشارك في بطولته بجانب هشام ماجد، وشيكو ومحمد ثروت وأحمد فتحي، وميرنا جميل، وعارفة عبد الرسول، وسامي مغاوري، وعدد من الفنانين، من إخراج معتز التوني.