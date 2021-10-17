«صديق»: مصر ستكون آمنة من المناطق العشوائية بنهاية 2021

قال المهندس خالد صديق رئيس صندوق التنمية الحضارية، إنّ أمس السبت شهد افتتاح أكثر من 12 ألف وحدة سكنية في 12 مشروعا، موضحًا: «عدد المشروعات كان كبيرا لأننا في فترة الحصاد، وفي نهاية العام الحالي سنعلن مصر آمنة من المناطق العشوائية غير الآمنة، غيرنا اسم الصندوق من تطوير العشوائيات بعدما شرحنا الحالة العمرانية في مصر ووقفنا على احتياجاتها، وطموحنا كبير في تطوير العمران بمصر».

وزيرة التضامن الاجتماعي عرضت دراسات عن إحساس المصريين بالسكن الآمن

وأضاف رئيس صندوق التنمية الحضارية خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وهدير أبو زيد، أنّ الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، عرضت دراسات عن إحساس الناس بالسكن الآمن، وتلبية مطالبهم في الحياة بالمناطق الجديدة التي انتقلوا للعيش فيها.

المناطق الجديدة عالجت عددا كبيرا من المشكلات التي كان يعيش أهالي المناطق العشوائية فيها

وتابع رئيس صندوق التنمية الحضارية، أنّ المناطق الجديدة عالجت عددا كبيرا من المشكلات التي كان يعيش أهالي المناطق العشوائية فيها، مثل التسرب من التعليم وتشغيل المرأة والحضانات، بعدما كانت الحضانات في المناطق القديمة دون المستوى.

وأردف رئيس صندوق التنمية الحضارية: «قضيتنا القادمة ستكون المناطق غير المخططة، فهي آمنة لكن شكلها غير مقبول، وسيتم تطويرها حتى العام 2030 بتكلفة 318 مليار جنيه، وتخصيص أكثر من 300 مليار جنيه لتطوير عواصم المحافظات والمدن الرئيسية».

المشروع عندنا مش عبارة عن عمارة جميلة لكننا نطور الحياة والروح

وأشار رئيس صندوق التنمية الحضارية، إلى أنّ المواطنين مرتاحون نفسيا بسبب الخدمات القديمة التي يحصلون عليها في المناطق الجديدة: «المشروع عندنا مش عبارة عن عمارة جميلة، لكننا نطور الحياة والروح والاقتصاد والنفس والاستثمار والجانب الاجتماعي، والحياة الجديدة هي لبنة الجمهورية الجديدة».