سعر اليورو اليوم الإثنين 18-10-2021 في البنوك المصرية

يحرص الكثيرون يوميا على البحث عن سعر اليورو، وفي هذا الصدد تقدم «الوطن» سعر اليورو في البنوك وفق التعاملات التي وردت صباح اليوم الإثنين، الموافق 18 أكتوبر الحالي، استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة.

سعر اليورو اليوم في بنك cib

سجل سعر اليورو في بنك cib، نحو 18.14 جنيه للشراء و18.31 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري

وسجل سعر اليورو في البنك الأهلي، نحو 18.10 جنيه للشراء و18.26 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك مصر

وسجل سعر اليورو في بنك مصر أيضًا نحو 18.10 جنيه للشراء و18.26 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في المصرف المتحد

سجل سعر اليورو في المصرف المتحد نحو 18.14 جنيه للشراء و18.31 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك قناة السويس

سجل سعر اليورو في بنك قناة السويس، 18.14 جنيه للشراء و18.31 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في البنك المركزي المصري

سجل سعر اليورو في البنك المركزي، نحو 18.15 جنيه للشراء و18.30 جنيه للبيع.

أسعار العملات العربية

وتباينت أسعار العملات العربية في البنوك على النحو التالي:

سعر الريال السعودي

سجل سعر الريال السعودي اليوم، في بنك مصر سجل نحو 4.18 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وسجل في البنك الأهلي المصري نحو 4.18 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس، نحو 4.12 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك الأهلي المصري، نحو 4.26 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وفي المصرف المتحد، نحو 4.17 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية، 4.25 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وفي بنك مصر نحو 4.26 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.