الكشف الطبي على 2610 مرضى خلال أسبوع بمستشفى الجلدية في كفر الشيخ

أعلنت مديرية الشؤون الصحية بكفر الشيخ، برئاسة الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ، أن مستشفى الجلدية وقع الكشف الطبي على 2610 مواطنين خلال أسبوع.

كما وقعت المديرية الكشف الاقتصادي على 128 مريضا، مشيرة إلى أن صيدلية المستشفى وفرت بعض الأدوية الهامة، مثل الديكالديرم الذي يستخدم لعلاج مرض الصدفية والبهاق؛ لكونه آمن وفعال.

29 قرار علاج على نفقة الدولة

وصرفت الصيدلية 29 قرار علاج على نفقة الدولة، خلال الفترة ذاتها، وأعدت تركيبات لعلاج عدة أمراض، مثل الفطرية والصدفية والبهاق.

ونفذ قسم التحاليل بالمستشفى 39 تحليلا متنوعا، بين بول وبراز وهيموجلوبين، وصرف علاج شهري لـ39 مريض متردد للجذام، وقام قسم الأشعة بعمل 199 حالة بجلسات الناروباند، و220 حالة كي بالتبريد لمرض السنط وعين السمكة والزوائد الجلدية.

وأوضحت مديرية الشؤون الصحية، أن مستشفى الجلدية تمارس دورا هاما في المنظومة العلاجية بكفرالشيخ، مشيدة بمجهودات الفريق الطبي بالمستشفى، وحثتهم علي بذل مزيد من الجهد.

تواجد قوافل متنقلة بـ5 أماكن لتلقي لقاح كورونا

في سياق متصل، أعلنت المديرية عن تواجد قوافل متنقلة لتطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا اليوم الأحد بـ5 ىأماكن، وهم: أمام مجمع محاكم كفر الشيخ، ومجلس المدينة، وإدارة مرور العاصمة، والمزلقان الوسطاني، ومنطقة الطواحنية.

وأكدت أنه سيجرى تطعيم المواطنين الذين سجلوا على موقع وزارة الصحة الخاص بتلقي جرعات لقاح كورونا.

كما سيجرى التسجيل وتطعيم الذين لم يسجلوا؛ إذ سيتولى مندوبو الصحة عملية التسجيل لهم وتطعيمهم في ضور مبادرة رئيس الوزراء «معا نطمن»، والتي أطلقها قبل أيام.