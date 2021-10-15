تعرف على أماكن مراكز لقاح كورونا في كفر الشيخ

نشرت مديرية الصحة بمحافظة كفر الشيخ، أماكن مراكز لقاح كورونا المتنقلة بمحافظة كفر الشيخ، وذلك تسهيلاً على المواطنين لتلقي جرعات اللقاح وخاصة مع قرب منع دخول الموظفين إلى أماكن عملهم دون تلقي لقاح فيروس كورونا، ماجعل الكثير من المواطنين يبحثون عن المراكز المتنقلة التي يمكنهم تلقي لقاح كورونا بها، فضلا عن زيادة عدد المراكز الثابتة بالمحافظة بعد استلام مصر ملايين الجرعات من اللقاح.

وتنشر«الوطن»، أماكن مراكز لقاح كورونا المتنقلة بمحافظة كفر الشيخ، في ضوء الخدمات التي تقدمها للمواطنين على مدار الساعة.

مراكز لقاح كورونا المتنقلة بمحافظة كفر الشيخ.. العاصمة

وتتمركز مراكز لقاح كورونا المتنقلة بمحافظة كفر الشيخ بمناطق «المزلقان الوسطاني، مزلقان الشرعية، الإنشاء والتعمير، نادي كفر الشيخ الرياضي، مجمع مواقف سيارات الأجرة، ومسجد الخياط، ميدان الـ47 ومسجد سيدي طلحه، بعاصمة المحافظة»، حيث يمكن للمواطن التسجيل عبر موقع وزارة الصحة والسكان والذهاب برقم التسجيل أو الذهاب إلى المركز المتنقل حال عدم استطاعته التسجيل على موقع الوزارة.

مراكز لقاح كورونا المتنقلة بمحافظة كفر الشيخ بالقرى

بينما أعلنت مديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ، عن أماكن مراكز لقاح كورونا المتنقلة بمحافظة كفر الشيخ الخاصة بالقرى والمراكز حيث تتمركز بـ«قصر ثقافة الحامول، وقرى ميت الديبة بقلين، صندلا وبطيطة ودقميرة بكفر الشيخ»، بجانب عدد من الكنائس المتواجدة بالمدن الأخرى.

فتح مراكز الشباب كمقار للّقاح كورونا المتنقلة بمحافظة كفر الشيخ

كما أعلنت مديرية الصحة عن فتح مراكز الشباب كمراكز لقاح كورونا المتنقلة بمحافظة كفر الشيخ، حيث وصل عددها لنحو 10 مراكز، فضلا عن وجود أماكن ثابتة لتلقي لقاح كورونا وصل عددها إلى 13 مركزاً ثابتاً وهي:«مستشفيات دسوق العام، قلين المركزي، مطوبس المركزي، سيدي سالم المركزي، فوه المركزي، سيدي غازي المركزي، برج البرلس المركزي، والمركز الطبي بكفرالشيخ والمركز الطبي ببيلا، والمركز الإقليمي لخدمات نقل الدم بكفر الشيخ، ومستشفى العبور بكفر الشيخ، والمركز الطبي بالحامول، وعيادة التأمين الصحي بالحامول».