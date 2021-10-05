صحة كفر الشيخ تنفي وفاة أم وابنيها متأثرين بكورونا: «مسجلناش بيانات»

نفت مديرية الشئون الصحية بمحافظة كفر الشيخ وفاة أم وابنها وابنتها، متأثرين بفيروس كورونا، وأكد الدكتور إبراهيم زيدان، مدير مستشفى حميات كفر الشيخ، رداً على ما تداوله رواد موقع «فيسبوك» بشأن وفاة الأم وابنيها بالمستشفى، أنه لم يتم تسجيل بيانات وفاة 3 من أسرة واحدة، كما أشيع على بعض مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية.

وقال مدير مستشفى الحميات إن المستشفى سجل إصابة لشاب يُدعى «شعبان صبحي إبراهيم»، 32 سنة، من قرية «محلة موسى»، التابعة لمركز كفر الشيخ، منذ 5 سبتمبر الماضي، وتوفى الشاب أمس داخل الرعاية المركزة بالمستشفى متأثراً بإصابته بفيروس كورونا، بعد تدهور حالته الصحية.

إجراءات دفن ضحايا كورونا بكفر الشيخ

وأوضح مسؤول بمديرية الصحة في كفر الشيخ، أنه في حالة وفاة أكثر من فرد من أسرة واحدة، يجري اتخاذ إجراءات احترازية من تكفين وتجهيز ودفن بالطريقة المعتادة من مصابي كورونا، فضلاً عن تطهير المنزل الذي أصيب فيه هؤلاء الأفراد وتتبع المخالطين، مشيراً إلى أن المستشفيات لم تسجل بيانات 3 من أسرة واحدة.

ونشرت مواقع التواصل الاجتماعي أنباء تفيد وفاة 3 من أسرة واحدة، هم الأم وابناها متأثرين بفيروس كورونا، وأوردت بيانات الأم بأنها تُدعى «س. ص. ح.»، 55 سنة، وبعدها بساعات توفيت ابنتها «ح. ص. ح.»، 25 سنة، ولم يمض وقت طويل ولحق بهما الابن «ش. ص. ح.»، 28 سنة، متأثرين بإصابتهم بفيروس كورونا، وهم من قرية «محلة موسى»، التابعة لمركز كفر الشيخ.

مستشفيات كفر الشيخ تستقبل المصابين بكورونا

وتستقبل مستشفيات كفر الشيخ المصابين بفيروس كورونا، بأقسام العزل فضلا عن استقبال مستشفى عزل بلطيم، المصابين بالفيرس ممن تستدعي حالتهم وضعهم بالرعاية المركزة الفائقة، فضلا عن استقبال قسم العزل بمستشفى كفر الشيخ الجامعي، بالإضافة إلى حملات التوعية التي تتم في القرى والمدن بأهمية تلقي اللقاح وخطورة فيروس كورونا، خاصة في الموجة الرابعة لفيروس كورونا.