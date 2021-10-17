في ذكرى وفاة يوسف وهبي.. تعرف على أزمته مع فيلم النبي محمد

تحل اليوم الذكرى الـ39 على وفاة فنان الشعب يوسف وهبي، حيث توفي في 17 أكتوبر 1982، عن عمر يناهز الـ 84 عاماً، والذي يُعد أحد الرواد الأوائل في السينما والمسرح، في مصر والوطن العربي، خاصةً بعد تقديمه ما يقرب من 130 عملاً، والتي تنوعت أدواره من الشر للكوميدي وصولاً بالتراجيدي، ولكن القصة الأشهر في حياته هو المعركة التي خاضها وهبي لتقديمه فيلم عن النبي محمد، والتي بائت بالفشل، بعد قيام الثورة عليه من قبل الجماهير.

يوسف وهبي يُعرض عليه تجسيد قصة النبي محمد

بدأت القصة بعرض شركة «ماركوس»، السينمائية الألمانية مشروع بتمويل مشترك مع الحكومة التركية، على يوسف وهبي، على أن يقوم ببطولة عمل فني يُجسد قصة النبي محمد صل الله عليه وسلم، وذلك بحسب ما نشرته مجلة «المسرح»، في 26 مايو 1926.

يوسف وهبي يستعد للدور.. والمشيخة ترسل خطاب إلى وزارة الخارجية

وأخذ الفنان يوسف وهبي، يستعد لأداءه لهذا الدور، من خلال عدة صورًا فوتوغرافية للشكل الذي سيظهر للنبي في الفيلم، وعندما تم نشر هذه الصور في عدد من المجلات حينها، ثار الجمهور عليه، لدرجة قيام شيخ الأزهر بإرسال خطاب إلى وزارة الداخلية، في اليوم التالي مباشرةً يطالبها في التحقيق بالأمر، ومنع قيام وهبي بهذا الدور، حتى إذا وصل الأمر بمنعه من السفر.

وزارة الداخلية تستدعي يوسف وهبي

واستدعت وزارة الداخلية الفنان يوسف وهبي، للتحقيق معه في هذا الأمر لكي تحقق في الأمر، ثم أرسلت رداً للمشيخة تؤكد فيه أنه سيعتذر في الصحف عن قبول الدور، وبعد ذلك نشر وهبي، رسالة من خلال تصريحات سابقة له، يوضح حقيقة رغبته في قبول هذا الدور، قائلاً: «عندما قبلت أن ألعب هذا الدور، ليس إلا لرفعة شأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وتصويره أمام العالم الغربي بالشكل الذي يليق به»، مشيرًا إلى أن غرض الفيلم الأساسي هو الدعوة والإرشاد إلى الدين الإسلامي.

واختتم الفنان يوسف وهبي، حديثه قائلاً: «وبناء على القرار الذي اتخذه أصحاب الفضيلة والعلماء، واحترامًا لرأيهم، أعلن عن انسحابي من هذا الدور، وسوف أبلغ الشركة بذلك».