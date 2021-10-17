أحمد عمر هاشم: نزول الرئيس إليّ لافتة كريمة تفاجأت بها.. وتؤكد تقديره لعلماء الدين

قال الدكتور أحمد عمر هاشم، إنَّ اللفتة الكريمة التي تفضل بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رائعة وطيبة تنم عن سماحة خلقه، معتبرًا هذا ليس تكريما لشخصه بل تكريم لكل الدعاة، بل هو تكريما للعلم والعلماء ولكل العاملين بجامعة الأزهر الشريف.

تكريمي لافتة رائعة وطيبة تنم عن سماحة خلق الرئيس

وعن حرص الرئيس السيسي، على النزول إليه، قال أحمد عمر هاشم: «لم أتوقع الموقف وكان مفاجأة، ولم يكن هناك أي ترتيب مسبق، حاولت الانتقال من الكرسي المتحرك إلى أحد الكراسي بالقاعة فلم أستطع، والوقت قد داهمنا، وتفاجأت بقطع الرئيس لكلمته لتحيتي والسلام علي وتوجيه الشكر لي».

تحية الرئيس تكريم لكل علماء المسلمين

وأعرب عضو هيئة كبار العلماء، عن سعادته بتحية الرئيس السيسي له في بداية كلمته بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، مبينًا أنَّ تحية الرئيس له جاءت في مستهل كلمته في مناسبة عطرة لها من المكانة ما ليس لغيرها، وأيضًا هو تكريم لكل علماء المسلمين، مبينًا أنَّ التكريم يؤكّد مدى تقدير الرئيس لعلماء الأزهر ورجال الدين، فهي بمثابة تهنئة خاصة للجميع.