أول تعليق من أحمد عمر هاشم بعد تكريمه من الرئيس السيسي

أبدى الدكتور أحمد عمر هاشم، سعادته بعدما خصه الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتحية في بداية كلمته أثناء الاحتفال السنوي بالمولد النبوي الشريف، قائلا في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: إن تحية الرئيس الخاصة هي تحية لكل عالم مسلم، وتؤكد مدى تقديره لعلماء الأزهر ورجال دين، فهي بمثابة تهنئة خاصة لنا جميعًا.

التحية جاءت في مناسبة عظيمة

وأضاف هاشم، أنه يشعر بالسعادة لأن تحية الرئيس في بداية كلمته بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي، هي بمثابة تكريم خاص، ولاسيما أنها جاءت في ظل مناسبة عطرة وعظيمة وهي المولد النبوي الشريف لسيد الخلق، النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

وقد وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي، التحية للدكتور أحمد عمر هاشم، قبيل كلمته في احتفالية المولد النبوي الشريف، التي تنظمها وزارة الأوقاف، في مركز المنارة.