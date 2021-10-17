«التنمية المحلية»: تخصيص 79 مليون يورو لمشروع مصرف كيتشنر

أكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أهمية مشروع تطهير مصرف كيتشنر وسرعة الانتهاء منه؛ لما له من أهمية كبرى في تحسين نوعية مياه المصرف والأحوال الصحية والبيئية لسكان القرى والمناطق الواقعة في نطاقه، وإتاحة كمية المياه الصالحة لاستخدامات الزراعة، وتخليص نطاق المصرف من التلوث الراهن ووضع منظومة للتخلص من المخلفات تتكامل فيها عمليات الجمع والفرز والتدوير والدفن الصحي الآمن، بما يتوافق مع الاعتبارات البيئية والاجتماعية والاقتصادية لمنظومة المخلفات الصلبة.

جاء ذلك خلال اجتماع وزير التنمية المحلية عبر الفيديو كونفراس، مع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، بحضور استشاري مشروع تطهير مصرف كيتشنر.

تخصيص 79 مليون يورو لمشروع مصرف كيتشنر

وتطرق وزير التنمية المحلية، إلى المشروعات الاستثمارية المقترحة التي سيتم تنفيذها في إطار المشروع، في ضوء جهود وزارة التنمية المحلية لتنفيذ مكون المخلفات الصلبة للقرى والمدن الواقعة، في نطاق مشروع تطهير مصرف كيتشنر الذي يتم تنفيذه بين الحكومة المصرية و بنك الاستثمار الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية والاتحاد الأوروبي، مشيرًا إلى تم تخصيص 79 مليون يورو لإدارة منظومة متكاملة في كامل نطاق المصرف بما يخدم 182 قرية واقعة عليه.

وأوضح «شعرواي»، في بيان، اليوم الأحد، أن الوزارة تسعى إلى التكامل بين المشروعات المنفذة في هذا المشروع والمنظومة الجديدة للمخلفات الصلبة، التي اعتمدها رئيس الجمهورية ويتابع تنفيذها رئيس مجلس الوزراء، لافتًا إلى ان المشروع يتضمن شراء معدات لجميع المخلفات الأولية وإعادة تأهيل وبناء عدد من المحطات الوسيطة ومصانع تدوير ومعالجة المخلفات والمدافن الصحية الآمنة المحكومة.

شعرواي يشيد بجهود المحافظين

وأشاد بالجهود التحضيرية التي قام بها المحافظون خلال الفترة الماضية، بالتنسيق مع الفرق الفنية بالوزارة والاستشاريين للمشروع، مشيرًا إلى اهتمام الوزارة بتذليل كافة التحديات والمعوقات؛ للإسراع في تنفيذ المشروع.

إغلاق مقالب المخلفات العشوائية

وشهد الاجتماع مناقشة كافة خطط المشروعات الاستثمارية المقترحة لمشروع تطوير المصرف في الغربية والدقهلية وكفر الشيخ، التي تتضمن إنشاء مصانع لتدوير ومعالجة المخلفات وإغلاق المقالب العشوائية ورفع كفاءة منظومة الجمع والنقل للمخلفات، بمشاركة استشاري دعم تنفيذ المشروع، وتم الأخذ بعين الاعتبار للمشروعات الممولة من المحافظات الثلاث والبرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، كما تم استعراض المشروعات التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية في إطار المنظومة الجديدة للمخلفات والتي تتابعها الوزارة عن كثب فيما يخص المصانع والمدافن الصحية الآمنة والمحطات الوسيطة والمتحركة.