شعراوي: تنفيذ 80% من البنية التحتية لمنظومة المخلفات في القاهرة

قال اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، إنه جرى تنفيذ نحو 80% من البنية التحتية لمنظومة المخلفات بالقاهرة، من محطات وسيطة ومصانع، لافتا إلى تسيلم 6 مدافن صحية بعدد من المحافظات تشمل مدافن الفرافرة والخارجة والداخلة بالوادي الجديد ومدافن سنور وسمسطا ببني سويف، وكوم أوشيم بالفيوم، بالإضافة إلى الانتهاء من تسليم عدد من المحطات الوسيطة الثابتة والمتحركة بعدد من المحافظات وتشمل منشأة ناصر، والمقطم وشارع بورسعيد بمحافظة القاهرة، ويوسف الصديق بالفيوم والإبراهيمية وديرب نجم بالشرقية وأيضًا كفر الدوار ودمنهور بالبحيرة ، ومحطة ناصر ببني سويف.

وفيما يخص مصانع التدوير، فأكد أنه جار إنشاء 3 خطوط بدار السلام بسوهاج وتونا الجبل بالمنيا، كما جرى العمل على تطوير مصنع المحلة بالغربية واستمرار رفع التراكمات بالموقع من قبل الهيئة العربية للتصنيع، جاء ذلك خلال اجتماع مناقشة آخر المستجدات الخاصة بالخطة التنفيذية لمنظومة إدارة المخلفات البلدية الصلبة بمختلف محافظات الجمهورية.

الحكومة تسابق الزمن لتنفيذ مشروعات منظومة المخلفات الصلبة

وأكد شعراوي أن الحكومة تسابق الزمن لتنفيذ مشروعات منظومة المخلفات الصلبة التي تتضمن إنشاء مدافن صحية آمنة للمساعدة في التخلص الآمن من المخلفات، بالإضافة إلى إغلاق المقالب العشوائية للقضاء على ظاهرة الحرق العشوائى للمخلفات و إنشاء محطات وسيطة ثابتة ومتحركة لرفع كفاءة عملية جمع ونقل المخلفات وإنشاء وتطوير مصانع المعالجة والتدوير.

شركات نظافة جديدة في القاهرة

وأشار " شعراوى " إلى أن الشهر الماضي شهد البدء الفعلي لشركات النظافة الجديدة للعمل بالمنطقتين الشرقية والغربية بالقاهرة وتتابع الوزارة بالتنسيق مع محافظة القاهرة لمستوى النظافة بتلك المناطق لضمان تنفيذ العقود الموقعة من الشركات، مشيراً إلى أن الوزارة تسعى إلى رفع كفاءة المنظومة بجميع مراحلها فى محافظتي بورسعيد والإسماعيلية لإعادة الشكل الجمالي والحضاري لمدن القناة.

وأكد شعراوى على وجود تعاون وتنسيق دائم بين وزارات التنمية المحلية والبيئة والإنتاج الحربي، لتنفيذ برامج المنظومة الجديدة للمخلفات والعمل على إحداث تغيير كبير فى مستوى النظافة بمختلف محافظات الجمهورية.

تنفيذ منظومة المخلفات في بورسعيد والاسماعيلية

ومن جانبها أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، على ضرورة البدء الفوري في تنفيذ منظومة المخلفات الصلبة البلدية الجديدة لا سيما في محافظتي بورسعيد والإسماعيلية، مع أهمية اعتماد منهجية واضحة لخطة دمج القطاع غير الرسمي في منظومة المخلفات بالمحافظتين والتي سيبدأ العمل بهما قريباً، مشيرة إلى ان دمج هذا القطاع بمنظومة إدارة المخلفات يعبر بوضوح عن اهتمام الدولة بهذا القطاع، والعمل على تقنين أوضاعه ومنحه تأمين صحي واجتماعي لائق والاستفادة مما يقدمه للدولة من خدمات.

تنظيم العلاقة بين القطاع الخاص وغير الرسمي والمحافظة

وأوضحت وزيرة البيئة، أن الجزء الأكبر لنجاح أي تعاقد بمنظومة المخلفات هو تنظيم العلاقة بين شركات القطاع الخاص والمحافظة والقطاع غير الرسمي، لافتة إلى ضرورة عقد اجتماعات مع القطاع غير الرسمي قبل البدء في اعتماد التعاقدات لتذليل كافة الصعوبات في هذا الشأن.

وأوضح المهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، وجود تنسيق وتعاون كامل بين كافة الوزارات والجهات بالدولة لتنفيذ مختلف المشروعات القومية والتنموية التى تساهم في ضمان حياة كريمة للمواطنين وتحسين الوضع المعيشي لهم.

تعاون مثمر ووثيق بين وزارة التنمية المحلية والبيئة

كما أكد على سعى وزارة الإنتاج الحربى الدائم لتوظيف الإمكانيات التصنيعية والتكنولوجية والبشرية المتوفرة لديها للمشاركة في تنفيذ المشروعات القومية الكبرى التي تساهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة بالدولة، لافتا إلى وجود تعاون مثمر ووثيق مع وزارة التنمية المحلية والبيئة في العديد من المجالات.

ومن جانبه أكد الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، علي تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن رفع كفاءة منظومة المخلفات والتخلص الآمن منها، واتخاذ التدابير للحفاظ على البيئة، من خلال منظومة جديدة للإدارة المُتكاملة للمخلفات.