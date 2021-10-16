التنمية المحلية: إزالة 2950 مبنى مخالفًا ضمن «الموجة 18»

قال اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، إن المحافظات بالتعاون مع قوات إنفاذ القانون والجهات المعنية، بدأت في تنفيذ المرحلة الثانية من الموجة الـ18 لإزالة التعديات على أملاك الدولة وذلك في 11 أكتوبر الجاري وتستمر حتى 29 أكتوبر من نفس الشهر.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بضرورة الحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها، وفي إطار تنفيذ تكليفات اللجنة العليا لاسترداد الأراضي برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية.

26 نوفمبر نهاية الموجة

وأكد وزير التنمية المحلية، أن هناك متابعة حثيثة ومستمرة من رئيس الجمهورية لملف إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء، لافتًا إلى وجود تنسيق وتعاون بين جميع الوزارات المعنية لمتابعة إزالة التعديات في جميع المحافظات وتطبيق القانون بكل حسم لتذليل أي معوقات تعترض عملية التنفيذ، مشيرًا إلى أن غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة تقوم بالمتابعة اليومية مع جميع المحافظات؛ لتحقيق المستهدف وفقًا للخطط التي تم وضعها قبل انطلاق الموجة 18 التي بدأت في 13 سبتمبر الماضي وتنتهي في 26 نوفمبر المقبل.

استرداد 2860 فدان زراعة

وتلقى اللواء محمود شعراوى تقريرًا يؤكد أن المحافظات وقوات إنفاذ القانون والأجهزة المعنية، نجحت حتى 15 أكتوبر الجاري في استرداد نحو 2860 فدان زراعة، بعد إزالة 978 حالة تعد على الأراضي الزراعية، وإزالة 2950 مبنى مخالفًا على مساحة 396 ألف متر مربع.

3 مراحل للموجة الـ18

جدير بالذكر أن الموجة ال 18 لإزالة التعديات على أملاك الدولة تنفذ على 3 مراحل: الأولى من 13/9/2021 وحتى 3/10/2021 وتبدأ المرحلة الثانية من 11/10/2021 وحتى 29/10/2021 على أن تبدأ المرحلة الثالثة في الفترة من 6/11/2021 وحتى 26/11/2021.