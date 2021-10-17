محافظ المنيا يهنئ الرئيس السيسي بالمولد النبوي الشريف

أرسل اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف.

وجاء نص التهنئة التي أرسلها المحافظ للرئيس: «يطيب لي أن أبعث لكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن مواطني محافظة المنيا، بأصدق التهاني القلبية مقرونة بأطيب التمنيات بمناسبة المولد النبوي الشريف أعاده الله عليكم، وعلى مصرنا الغالية وشعبها العريق بالخير واليمن والبركات».

المحافظ: نتعلم من رسولنا قيم السماحة والوسطية

وأضاف «أننا نستلهم من هذه الذكري العطرة ما قدمه المصطفى صلى الله عليه وسلم للإنسانية من تعاليم السلام والتعايش والاخاء، ونتعلم من سيرته النبوية الشريفة قيم السماحة والوسطية والاعتدال، ونحن على عهدنا نمضي في ظل قيادتكم الحكيمة بعزيمة لا تلين نحو التقدم والتنمية وليحصد الشعب المصري العظيم بشائر الازدهار والرخاء، داعين الله عز وجل أن يمدكم بموفور الصحة والسعادة والتوفيق وأن يكلل خطاكم دائما بالنجاح لتواصلوا مسيرة عطائكم وجهودكم البناءة لخدمة وطننا الحبيب».

المحافظ يرسل برقية تهنئة لرئيس الوزراء

كما بعث المحافظ، برقية تهنئة للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية.

كما تقدم بخالص التهنئة للشعب المصري ولأهالي محافظة المنيا، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ والجهاز التنفيذي، بمناسبة الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف، متمنيا أن يحفظ الله مصر وشعبها من كل مكروه وسوء.