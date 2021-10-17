السيسي يحيي الدكتور أحمد عمر هاشم في احتفالية المولد النبوي

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، التحية للدكتور أحمد عمر هاشم، قبيل كلمته في احتفالية المولد النبوي الشريف، التي تنظمها وزارة الأوقاف، في مركز المنارة.

وقال الرئيس السيسي خلال كلمته: «نحتفل معكم اليوم بذكرى مولد أشرف خلق الله وسيد المرسلين، الرحمة التي أرسلها رب العزّة للعالمين، الشاهد والمبشر والنذير والداعي إلى الله والسراج المنير، إنّه الحبيب المصطفى والرسول المجتبى صلى الله عليه وسلم، الذي بعثه الله عز وجل ليغيّر وجه الدنيا بأسرها، وليخرج الأمة من الظلمات للنور، ويدعو للخير والمحبة والسلام وبمناسبة هذه الذكرى العطرة أتوجه لشعب مصر الكريم ولشعوب الأمة العربية والإسلامية بالتهنئة، داعيا الله أن يعيد هذه الذكرى العطرة علينا وعلى العالم أجمع بالخير واليمن والبركات».