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السيسي باحتفالية المولد النبوي: نتخذ من مبادئ رسولنا نبراسا ومنهج عمل

كتب:

محمد عزالدين
11:06 ص | الأحد 17 أكتوبر 2021
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنَّ من مبادئ رسالة الإسلام التي نشرها قدوتنا ورسولنا الحبيب «صل الله عليه وسلم» هي تحقيق التعايش والسلام الاجتماعي بين البشر، مؤكّدًا حق الناس جميعًا في الحياة الكريمة، «إذ نتخذ من تلك المبادئ الغالية نبراسًا ومنهج عمل».

ماضون معًا بإرادة صلبة وعزم لا يلين لبناء وطننا الغالي مصر

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في احتفالية وزارة الأوقاف بالمولد النبوي الشريف، اليوم الأحد: «إنني أقول لكل المصريين إننا ماضون معًا بإرادة صلبة وعزم لا يلين لبناء وطننا الغالي مصر، ليصبح حاضره ومستقبله على قدر عظمة تاريخه وحضارته ولتوفير تلك الحياة الكريمة لكل فئات الشعب المصري، إعمالا بقول الحق تبارك وتعالى (ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا)، فما أحوجنا اليوم إلى ترجمة تلك الآية السامية إلى سلوك عملي وواقع ملموس في حياتنا ودنيانا».

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