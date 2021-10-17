وزير الصحة الأسبق: إهمال الرياضة والسمنة سبب أمراض الجهاز الحركي

قال الدكتور عادل عدوي، رئيس الجمعية الطبية المصرية، ووزير الصحة الأسبق، إنّ الاحتفال باليوم العالمي لالتهاب المفاصل، يأتي بسبب زيادة متوسط أعمار المواطنين حول العالم، ما تسبب في تزايد الإصابات في الجهاز الحركي والتهابات وخشونة المفاصل، والسعي لتوعية البشر بخطورة المرض من ناحية، وكيفية الوقاية منه، والاكتشاف المبكر للمشكلات، وكيفية التعامل معها وعلاجها.

75% من كتلة الأمراض تقع في أمراض الجهاز الحركي

وتابع عدوي، خلال مشاركته في «اللقاء العلمي» الذي نظمته الجمعية المصرية لجراحة العظام اليوم، أنّ هناك دراسات تشير إلى أنّ أكثر من 75% من «كتلة الأمراض» تقع في أمراض الجهاز الحركي، والتي تشمل العضلات والمفاصل، وسبب ذلك هو إهمال ممارسة الرياضة، والسمنة المفرطة، والتهابات المفاصل، وعدم علاج العيوب الخلقية من البداية، وضعف العظام والعضلات، ونقص الكالسيوم أو فيتامين د، وغيرها من المسببات.

جودة الأدوية المصرية تماثل تماما الأدوية الأجنبية

وفي سياق متصل أشاد الدكتور جمال حسني، رئيس الجمعية المصرية لجراحة العظام، بجهود الشركات الوطنية المصرية في تصنيع أدوية آمنة على مرضى خشونة المفاصل من كبار السن، الذين قد يحتاجون العلاجات لفترة طويلة، لافتا إلى أنّ الأدوية التقليدية كان لها تأثير سلبي على الكبد، والكلى، والعلامات الحيوية للجسم بعد فترة طويلة من تناولها، في حين أنّ الأدوية الحديثة التي توفرها الشركات المصرية ليس لها أعراض جانبية تماما من تلك النوعية.

وتابع جودة، أنّ الأدوية المصرية تماثل تماما الأجنبية، نظرا لعمل شركات محترمة راغبة في تطبيق أعلى معايير الجودة، ونجحت في تصدير منتجها للخارج، مثل إيفا فارما، وهي شركة تصدر أدويتها للكثير من الدول حول العالم، لافتة إلى حملتها «وقفتك بالدنيا» التي تعمل على تدريب الأطباء ونشر الثقافة والتوعية بامراض الخشونة والالتهابات.