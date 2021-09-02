دراسة: مرضى التهاب المفاصل يتعرضون لخطر أكبر بسبب مضاعفات «دلتا بلس»

نصح العديد من الأطباء في مختلف البلدان، الأشخاص المصابين بالتهاب المفاصل، لتجنب الإصابة بفيروس كورونا ومتحور «دلتا بلس» خاصة، وذلك عقب العديد من الدراسات التى أثبت بوجود العديد من المضاعفات المصابة للأشخاص الذين يعانون من إصابات فى المفاصل.

التهاب المفاصل يؤثر على القيام بالأنشطة اليومية

يؤثر التهاب المفاصل الروتيني عادة على العديد من الأفراد للقيام بأي أنشطة يومية، ويجدون صعوبة بالغة فى أداء مهائهم اليومية، وأحيانا يحدث تورم للمفاصل، نتيجة نقص مناعي أو وجود عدوى، ومن أعراض المفاصل العادية الالتهاب او الصدفية، ومن المؤكد أن آلم المفاصل غير مرتبط بمرحلة عمرية فهو يصيب مختلف الفئات العمرية، بما فى ذلك الأطفال، لكن ما علاقة فيروس كورونا بالتهاب المفاصل؟ وفقا لدراسة نشرها موقع «the healthsite».

وترصد «الوطن» المضاعفات المصاحبة لفيروس كورونا على التهاب المفاصل:

س- ما التهاب المفاصل ذاتي المناعة؟

- الجهاز المناعي يحتوى على العديد من الخلايا التى تهاجم الفيروسات والطفيليات الدخيلة على الجسم، ويهاجم جهاز المناعة عن طريق أنسجة المفاصل (الغضروف، مفاصل العظام، الأربطة)، أى فيروسات مما يؤدى إلى الإصابة الالتهاب بالمفاصل فضلا عن وجود بعض الإصابات الوراثية والبيئية.

س- ما أعراض التهاب المفاصل؟

تختلف الأعراض حسب قوة الالتهاب المفاصل في الأجسام، عادة ما يكون هناك ألم فى المفاصل خلال الساعات الباكرة من اليوم، نظرا لظروف الطقس الباردة، بجانب وجود أحمرار، وهناك بعض الإصابات التى تحدث خلال التدريبات الرياضية الزائدة، وأن كبار السن أكثر تضررا بألم التهاب المفاصل، مع ضرورة إجراء تشخيص مبكر من أجل بدء العلاج ومنع تلف المفاصل والعجز المبكر.

دلتا بلس يسبب العجر أحيانا لدى كبار السن:

س- ما العلاقة بين التهاب المفاصل ومتحور «دلتا بلس»؟

لقد ألحق فيروس كورونا العديد من الأضرار الفادحة فى حياتنا، وأثبتت الدراسات، أن الفيروس أكثر صعوبة على أصحاب الأمراض المزمنة، وخاصة الذين يعانون من التهاب فى المفاصل، ولا بد من اتخاذ عدة تدابير في تناول العلاج بصورة دائمة، والأشخاص الذين يعانون من مناعة مضطربة مع وجود التهاب مفاصل، يكونوا أكثر عرضة للإصابة بمتحور «دلتا بلس».

س- ما الإجراءات التى يجب أخذها فى حالة إصابة شخص بفيروس كورونا ويعانى من التهاب المفاصل؟

فى البداية لابد من استشارة الطبيب المختص، وما الأدوية التي يجب أخذها فى تلك الحالة؟ ولا بد قبل أخذ العلاح ضد فيروس كورونا، أن يتم بعض الفحوصات الطبية قبل التطعيم، وينبغى على الذين يعانون من التهاب آلم مفاصل، الحفاظ على صحتهم وتجنب المخالطة والالتزام بالإجراءات الاحترازية.