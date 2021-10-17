مصحف الأزهر الذي أهداه «الطيب» لـ«السيسي».. منقوش بالذهب واستغرق 20 عاما

أهدى الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الرئيس عبدالفتاح السيسي، نسخة فريدة من مصحف الأزهر الشريف، خلال احتفالية المولد النبوي الشريف بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية في التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة.

وشرح الأزهر الشريف فى بيان له اليوم تفاصيل النسخة الفريدة من مصحف الأزهر الشريف والتي أكدت على الآتي:-

مدة عمل المصحف

1. استغرق العمل في هذا المصحف الشريف نحو 20 عامًا.

2. استخدمت فيه الزخارف الهندسية المستوحاة من المخطوطات القرآنية النفيسة التي ترجع للحقبتين الإيلخانية والمملوكية، مع مقاربة للألوان المستخدمة في التذهيب والزخرفة.

3. طُبع الإصدار باستخدام أجود أنواع الورق المصنوع من القطن الصافي والخالي من الأحماض، للمحافظة على رونق الذهب والألوان زمنًا طويلًا.

4. صُنع غلاف المصحف من جلد البقر الطبيعي الصافي المدبوغ نباتيًّا، مع نقش للألوان والذهب ونقش حراري غائر، محاكاة للأنماط المملوكية الهندسية.

تنضيد المصحف

5. جرى تنسيق المصحف الشريف باستخدام خط الملك فؤاد، الذي أعيد تجديده آليًّا بواسطة برنامج خاص على الحاسوب، بعد الاستعانة بخطاطين مهرة في الخط النسخي، معتمدين على ما كان كتبه الخطاط محمد جعفر بك المتوفى سنة 1916م، واضع القاعدة النسخية للمطبعة الأميرية، التي تمثل أبدع قاعدة خطية شهدها العالم الإسلامي، فكان أول مصحف أصيل مطبوع بالحروف المعدنية المنفصلة في مصلحة المساحة سنة 1342هـ – 1924م، حتى كان غاية في الجمال.