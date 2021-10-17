كبدة وسجق وحواوشي أمام المدارس.. الساندويتش بجنيه والمقادير دم ودهون

عربات تتخذ من الأسواق الشعبية وأمام المدارس مركزًا ومقرًا ومستقرًا لها، تفوح منها رائحةٌ الطعام الجاري إعداده، «كبدة وسجق وحواوشي وكفتة وهمبرجر»، يتزاحم حولها المشترون، وأغلبهم من طلبة المدارس، يقفون حولها يأكلون تلك الساندويتشات التي تشير لافتةٌ معلقةٌ على العربة إلى أن سعر «جنيه واحد فقط».

تلك العربات انتشرت بشكل كبير أمام المدارس وفي الأسواق الشعبية، ما دفع شعبة الجزارين بالغرف التجارية إلى إطلاق تحذيراتها للطلاب من تناول الكبدة والسجق من عربات الشوارع، مؤكدة أنه من غير المعقول أن يكون سندوتش الكبدة الذي يباع بسعر أعلى من كيلو اللحم يباع بهذا السعر المتدني.

شعبة الجزارين: هذه العربات لا تستخدم كبدة

وقال سعد زغلول عضو شعبة الجزارين بغرفة الجيزة لـ«الوطن»، إن هذه العربات لا تستخدم الكبدة مطلقا، وإنما تستخدم روائح ومكسبات طعم، وبواقي ورش الكبدة المستوردة في عدد من المحافظات التي تعد وتجهز الكبدة للمطاعم، ويجري نشرها بالمنشار، كونها تأتي مجمدة، وما يتناثر منها يجري تجميعه في أكياس.

وكشف «زغلول»، عن وجود دم يباع، إذ يبلغ سعر الكيس الذي يحوي 5 كيلو جرامات ما يتراوح بين 10 جنيهات و20 جنيها، بدلا من إلقائه في القمامة.

المواطن لا يستطيع تمييزه

ولفت إلى أنه من غير المعقول، أن يباع سندوتش الكبدة بهذا السعر المتدني، موضحا أن المستهلك لا يميزه نظرا لكثرة الدهون التي يضيفها أصحاب العربات، فضلا عن الفلفل والبصل والتوابل، كما أن المواطن من المستحيل أن يعرف إذا كانت الكبدة أو السجق صالحة للاستخدام أم لكثرة التوابل بها لإخفاء عيوبها.

ولفت إلى أن المطاعم والمحلات، تتعامل مع هذه الورش التي تحتوي منتجاتها على كثير من السموم في الأغذية الفاسدة، التي لا ترى بالعين المجردة كالميكروبات والجراثيم والفيروسات والطفيليات، وتتسبب في التسمم الغذائي.

ونصح عضو شعبة الجزارين، بضرورة توعية المواطنين من خطورة هذه المنتجات على الصحة لسوء تصنيعها، إذ أن أصحاب هذه الورش، لا يخضعون لجهات التفتيش والرقابة الصحية، مؤكدا أن أكثر أعراض المرض المنقولة بسبب الطعام الملوث، تتمثل في الحمى والإعياء والمغص والغثيان والقيء وآلام الرأس والعضلات، وارتفاع الحرارة، وفقدان الشهية والإسهال.