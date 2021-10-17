البرلمان العربي يدشن مركز مكافحة الإرهاب

عقد البرلمان العربي جلسته العامة الأولى من دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثالث صباح السبت الموافق 16/10/2021 بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، برئاسة عادل بن عبدالرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، وبحضور الدكتور أحمد عبيد بن دغر، رئيس مجلس الشورى اليمني.

وشهدت الجلسة تدشين المركز العربي لمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف وذلك كأداة مؤسسية لتقديم الدعم الفني للبرلمانيين في هذا المجال الحيوي، وهذا المركز سيكون الأول من نوعه على المستوى العربي لدعم الجهود البرلمانية في مجال مكافحة الإرهاب.

ويأتي هذا المركز ضمن مجموعة من المبادرات التي أطلقها البرلمان العربي للعمل على تطوير أدواته وذك وفق استراتيجيته الحديثة لتطوير وتفعيل دور الدبلوماسية البرلمانية العربية.

وتضمنت هذه المبادرات الإعلان عن خطة تحول البرلمان العربي إلى برلمان إلكتروني بالكامل بحلول العام المقبل 2022، وكذلك إعلان تشكيل المجلس الاستشاري العربي والذي يضم كوكبة من القيادات والخبرات العربية المتميزة في مجالات عديدة تفعيلًا لمبادرة ملتقى الحوار العربي، كما أنشأ البرلمان العربي مجموعة عمل برلمانية رفيعة المستوى معنية بالعلوم والتكنولوجيا.

البرلمان العربي يناقش تطورات الأوضاع في الملف المائي لمصر والسودان

كما ناقشت الجلسة العامة للبرلمان العربي تطورات الأوضاع في ضوء المتغيرات الأخيرة في عدد من الدول العربية، منها اليمن وليبيا والعراق والصومال والسودان، كما ناقشت الجلسة العامة تطورات الأوضاع في ملف الأمن المائي لمصر والسودان، وكذلك تصريحات الرئيس الفرنسي غير المسؤولة والمرفوضة بشأن جمهورية الجزائر ومواقف المملكة الأردنية الهاشمية الداعمة للقضايا العربية.