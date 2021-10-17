مكتشفة «متلازمة زكي»: الأب والأم حاملان للمرض وينقلانه للأبناء «فيديو»

قالت الدكتورة مها زكي، طبيبة مصرية اكتشفت مرضا وراثيا جديدا يصيب الأطفال سمي بـ«متلازمة زكي»، إن المرض متلازمة وراثية ذات صفة متنحية، ويكون الأب والأم حاملين للمرض: «أول حالة تعاملت معها كانت لأسرة مصرية في عام 2011، وكان هناك طفلين مصابين بالمرض، ومعظم الإصابات سببها زواج الأقارب».

وأضافت خلال تصريحات عبر تطبيق «زووم»، ببرنامج «السفيرة عزيزة»، من تقديم الإعلاميتين سناء منصور وشيرين عفت، على قناة dmc: «وجدت أن جسم الطفلين قصير والرأس صغير وتوجد تشوهات في شكل الوجه، وفي العين وفي القلب، وفي الكلى والأصابع السفلى، وكل ذلك كان مختلفا عما درسته، وتناقشت مع طبيب أمريكي، وتوقعت أن يكون هناك جينات تسببت في هذا المرض منذ بدايات تكوين الأجنة».

الجين المتسبب في المرض مسؤول عن بروتين إشارة التكوين

وتابعت الطبيبة المريضة: «الجين المتسبب في المرض مسؤول عن البروتين الذي يصدر إشارة التكوين، وتكريما لي قرر الفريق البحثي تسمية هذا البحث باسمي، وفي هذا الفريق لدينا باحثين من سنغافورة والولايات المتحدة والسعودية والهند والبرازيل».

زيادة نسبة زواج الأقارب في مصر

وأشارت إلى أن أغلب الإصابات بهذا المرض سببها وجود علاقة قرابة بين الأب والأم، وفي مصر تزداد نسبة القرابة ما يؤدي إلى انعزال الصفة الوراثية: «لا يمكننا تشخيص هذا النوع من الأمراض إلا إذا كان هناك أحد أفراد العائلة مصاب به».