18.7 مليار دولار قيمة تحويلات المصريين بالخارج خلال الـ6 أشهر الأولى من 2021

أعلن البنك المركزي المصري، اليوم، عن ارتفاع تحويلات المصـريين العاملين بالخارج خلال الفترة من يناير حتى يوليو 2021، بمعدل 10.2% بنحو 1.7 مليار دولار؛ لتسجل نحو 18.7 مليار دولار مقابل 17.0 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2020.

تراجع تحويلات المصريين في يوليو 2021

وبحسب بيان البنك المركزي؛ فإن تحويلات شهر يوليو 2021 تراجعت بمعدل طفيف بلغ 3.0%‏ لتسجل نحو 2.79 مليار دولار، مقابل 2.88 مليار دولار خلال نفس الشهر من عام 2020.

عدد المصريين بالخارج

وبحسب ما أعلنته السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أن عدد المصريين في الخارج والمسجل في التعبئة العامة والإحصاء 9.5 مليون، وهذا العدد لا يعكس الحقيقة وإنما المسجل فقط.