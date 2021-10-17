عروض البنوك بمناسبة اليوم العالمي للادخار.. منها حساب مجاني

خصومات وخدمات مجانية تمنحها البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري لعملائها تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للادخار تحت رعاية البنك المركزي من بينها بنك فيصل وQnp والأهلي المتحد وغيرها، والتي تستعرضها «الوطن» على النحو التالي:

بنك QNB الأهلي

ويتيح QNP فتح الحسابات مجانًا وبدون حد أدنى في الفترة من 15 أكتوبر حتى 31 أكتوبر 2021، بمناسبة اليوم العالمي للادخار وذلك بعد أن أعلن عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عن مشاركته في فعاليات اليوم العالمي للادخار، تحت رعاية البنك المركزي المصري.

بنك فيصل الإسلامي

كما أعلن بنك فيصل الإسلامي عبر موقعه الرسمي عن مشاركته في فعاليات الشمول المالي بمناسبة اليوم العالمي للادخار بباقة من الخدمات والمنتجات المجانية، إذ يتيح البنك فتح الحسابات دون مصاريف أو حد أدني، وإصدار بطاقة ميزة مجانًا، إضافة إلى الاشتراك في محفظة فيصل كاش مجانًا، وكافة خدمات الإنترنت البنكي، وذلك خلال الفترة من 15-31 أكتوبر الحالي.

البنك الأهلي المتحد

ونوه البنك الأهلي المتحد عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «لينكد إن»، عن أحدث عروضه لعملائه، إذ يتيح البنك فتح حساب توفير وإصدار بطاقة الخصم المباشر مجانًا، والحصول على تأمين مجاني ضد الحوادث الشخصية، وذلك احتفالاً باليوم العالمي للادخار خلال الفترة من 15 إلى 31 أكتوبر.

المصرف المتحد

كما لوح المصرف المتحد عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»عن مشاركته في فعاليات اليوم العالمي للادخار، إذ يتيح المصرف إمكانية فتح حساب للعملاء الجدد دون مصاريف إدارية خلال الفترة من 15 وحتى 31 أكتوبر 2021، عبر فروع المصرف المتحد في جميع أنحاء الجمهورية.

بنك التعمير والإسكان

كما أعلن بنك التعمير والإسكان عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عن إمكانية فتح حساب التوفير للعملاء دون مصاريف إدارية وبدون حد أدنى خلال الفترة من 15 إلى 31 أكتوبر بمناسبة اليوم العالمي للادخار.

بنك بلوك

وأشار بنك بلوم عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» عن مشاركته في اليوم العالمي للادخار تحت رعاية البنك المركزي المصري، خلال الفترة من 15 إلى 31 أكتوبر، إذ يتيح البنك فتح حساب دون حد أدنى وبدون مصاريف إدارية، كما يمكن الاستمتاع بالمحفظة البنكية بلوم والت مجانًا.

البنك الأهلي الكويتي

وأخيرا أعلن البنك الأهلي الكويتي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عن أحدث عروضه لعملائه، إذ يتيح البنك فتح حساب توفير وإصدار بطاقة الخصم المباشر مجانًا، والحصول على تأمين مجاني ضد الحوادث الشخصية، وذلك احتفالاً باليوم العالمي للادخار خلال الفترة من 15 إلى 31 أكتوبر.