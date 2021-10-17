لراغبي العمل في البنوك.. بنك المشرق يعلن وظائف شاغرة لخريجي التجارة

يبحث الكثير من خريجي كليات التجارة وما يعادلها من شهادات عن الوظائف الشاغرة في البنوك المختلفة، وذلك بمجرد الحصول على الشهادة الخاصة بهم، أملا منهم في العمل بالمجال المصرفي بالبنوك، والالتحاق بوظيفة خاصة بمجال دراستهم الجامعية، وأعلن بنك المشرق عبر حسابه على موقع التوظيف الشهير «لينكد إن»، عن وظائف شاغرة للعمل في فروعه العاملة في مصر.

وترصد «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، تفاصيل الوظائف الشاغرة في بنك المشرق، والتي جاءت كالتالي:

الشروط المطلوبة لوظائف بنك المشرق

- أن يكون على معرفة بالخدمات المصرفية العامة مع خبرة جيدة في إجراءات إعداد التاجر والسياسات المحلية.

- أن يكون لديه خبرة تبدأ من عام وحتى 3 سنوات في مجال البطاقات، وخبرة مصرفية متعددة التخصصات.

- أن يكون لديه مهارات تواصل جيدة كتابية ولفظية، ومهارات التفكير التحليلي الجيد مهارات التعامل مع الآخرين.

- أن يكون على معرفة قوية بأدوات مايكروسوفت أوفيس، وإعداد تقارير وتحليل نظم المعلومات الإدارية.

- أن يكون لديه خبرة عملية في أي نظام إدارة أو بطاقة.

مسئوليات الوظائف

- الفحص المسبق للمستندات الخاصة بإدخال التاجر على متن الطائرة، أي اتفاقيات التاجر والرخصة التجارية ، و MOA ، وما إلى ذلك وضمان الامتثال للسياسة.

- الفهم الكامل للسياسة والإجراءات المتعلقة بإعداد تجار نقاط البيع أو البريد الإلكتروني.

- التأكد من اكتمال ودقة المستندات قبل انضمام التجار.

- الوعي الكامل بالسياسات والإجراءات الخاصة بإدخال التجار الجدد أو التجار الحاليين لكل من نقاط البيع وشركات التجارة الإلكترونية.

- التأكد من تقديم جميع المستندات الخاصة باتفاقيات التاجر والرخصة التجارية ونسخ جواز السفر ووثائق الهوية و MOA وقرار مجلس الإدارة ، وما إلى ذلك والمطلوبة للإعداد وفقًا لقائمة التحقق.

- التأكد من استكمال المستندات من جميع النواحي.

- إجراء جميع الفحوصات المتعلقة بالنظام.

- رفع الاستثناءات والسعي للحصول على الموافقة على الامتثال حيثما كان ذلك مطلوبًا.