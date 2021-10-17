مخالفة اتحاد الكرة.. 3 بلاغات تتهم «مجاهد» وآخرين بإهدار مليارات

تقدم عدد من المحامين، اليوم الأحد، بـ 3 بلاغات للنائب العام المستشار حمادة الصاوي، ضد أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية لإدارة شؤون الاتحاد المصري لكرة القدم، وآخرين، حول مخالفة اتحاد الكرة وقياداته، واتهامهم بالفساد المالي والإداري، والتربح، ومن المقرر أن تبدأ الجهات المختصة التحقيقات في هذه البلاغات والتصرف فيها.

مخالفة اتحاد الكرة

وقالت مصادر مطلعة، إن النيابة العامة تلقت 3 بلاغات حملت أرقام 105886، 105887، 105888 لسنة 2021 فحص المكتب الفني، ضد أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية لإدارة شؤون الاتحاد المصري لكرة القدم، وآخرين، حول مخالفة اتحاد الكرة.

تربح وإهدار

وتضمنت البلاغات الـ3 المقدمة للنائب العام، فتح ملفات الفساد المالي والإداري داخل اتحاد الكرة، فضلا عن اتهامات لمسؤولي الاتحاد بالتربح وإهدار المال العام، بمبالغ تصل إلى مليارات الجنيهات.

تعيين مجاهد

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، عين المهندس أحمد مجاهد، رئيسا للجنة الثلاثية الجديدة لإدارة اتحاد الكرة المصري، خلفاً لـ عمرو الجنايني، وقرر الاتحاد الدولي تعيين مجاهد رئيسا للجنة المؤقتة وتسيير الأعمال، وضمّت اللجنة المؤقتة كل من محمد الشواربي وأحمد حسام عوض، وتستمر أعمالها حتى 31 يناير المقبل.

مولده ومسيرته العملية

وولد أحمد مجاهد في 27 مارس عام 1972 بمركز الحامول بمحافظة كفر الشيخ، وحصل على بكالوريوس الهندسة قسم الكيمياء، أما عن مسيرته في العمل الرياضي، فقد تدرج من نادي الحامول إلى الجبلاية، وشغل عضوية مجلس إدارة نادي الحامول ثم رئيسا للنادي في الفترة من 1995 حتى عام 2011، وفي عام 2012، انتقل إلى اتحاد الكرة بالجبلاية، وذلك بعد 16 عاما من العمل في الحامول، واستطاع الفوز في انتخابات اتحاد الكرة مرتين في عام 2012 و2016.