تعرف على الفائزين في المشروع الوطني للقراءة.. 3 حصدوا جائزة المليون

أعلنت مؤسسة البحث العلمي (القاهرة- دبي)، الجهة المؤسسة والداعمة للمشروع الوطني للقراءة، أسماء الفائزين بالدورة الأولى من مسابقة المشروع الوطني للقراءة على مستوى الجمهورية وتكريمهم، من الدكتور طارق شوقي وزيرة التربية والتعليم والتعليم الفني، ونجلاء الشماسي رئيسة مؤسسة البحث العلمي.

ونجح أكثر من 40 قارئا في الوصول لمنصة التتويج والفوز بجوائز المشروع، والتي تبلغ قيمتها الإجمالية 20 مليون جنيه، وحصد لقب المنافسة لهذا العام الطالبة أشرقت جمال أبو الفتوح، الطالبة بالمرحلة الثانوية بمدرسة بني مزار بمحافظة المنيا.

الفائزون بجوائز المليون جنيه

كما فاز في فئة القارئ الماسي (الجامعي) 10 طلاب، وحصد لقب المنافسة وكأسها لهذا العام الطالب القارئ محمد طه، الطالب بكلية الطب بجامعة القاهرة. وفاز في فئة المعلّم المثقف 10 من المعلمين، وحصد لقب المنافسة وكأسها لهذا العام المعلم القارئ المعلم أحمد مبروك علوان والحاصل على دكتوراه في النحو.

أسماء الفائزون بجوائز المشروع الوطني للقراءة:

فئة الطالب الماسي (الجامعي):

جاءت ترتيبات الفائزين كالتالي الطلاب: محمد طه محمد كلية الطب القاهرة المركز الاول ، أحمد خالد كلية الهندسة الكيميائية المنيا الثاني، زينب حمدي كلية الطب بورسعيد المركز الثالث، أحمد عبدالحكيم فاضل كلية العلوم اسيوط ، المركز الرابع.

وحصد مها عيد محمد كلية الدراسات الإنسانية الأزهر المركز الخامس، أحمد مصطفى كلية الطب اسيوط، المركز السادس، تامر طه كلية القران الكريم بطنطاالمركز السابع، إبراهيم يوسف معهد الهندسة المركز الثامن، ثروت سليمان كلية الطب المتوفية المركز التاسع، أسماء العشري - كلية الطب المنصورة المركز العاشر.

فئة المعلم المثقف:

الأول أحمد مبروك، الثاني صلاح محمد سعد، الثالث هبة مصطفى على، الرابع أحمد حسين، الخامس صالح عيسى أحمد، السادس رمزي الديب، السابع حنان محمد حسين، الثامن جهاد يحيى، التاسع أحمد سراج، العاشر أحمد محمد .

محور الطالب المثقف:

الفئة الأولى من الصف الأول إلى الثالث الابتدائي:

الطالب معاذ سي تو وين مونج الاول، محمد إبراهيم الثاني، الطالبة نور محمد الثالث، ملك محمد الرابع، إياد محمد عباس الخامس.

الفئة الثانية من الرابع للسادس الابتدائي: عمر مصطفى الاول ، ٱدم محمود عبدالعزيز الثاني، مريم أشرف الثالث، أروى محمد الرابع، أمل محمود الخامس.

الفئة من الأول إلى الثالث الإعدادي:

معاذ عمر بالمركز الأول، بثينة محمد الثاني، منة الله أشرف محمد الثالث، أروى أشرف الرابع، زينب محمد الخامس

الفئة الرابعة المرحلة الثانوية:

أشرقت جمال بالمركز الاول، ندى محمود الثاني، نور عمرو محمد الثالث، محمد محمود الرابع، هيا محمد عبدالله الخامس.

اختيار 6 مؤسسات مرشحة لنيل المكافآت التشجيعية للاستمرار في مسيرة التطوير وتحقيق معايير المشروع وفق خطة تم الاتفاق عليها للعمل المشترك مع مؤسسة البحث العلمي لاستحقاق اللقب. وهذ المؤسسات هي: (الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، مكتبة مصر العامة بالجيزة، مدرسة السلام الابتدائية بالدقهلية، روضة عبد الرحيم العلمية بقنا، مكتبة مصر الجديدة بالقاهرة، مدرسة منارة هليوبوليس الدولية بالقاهرة.)

يشار إلى أن مؤسسة البحث العلمي (مصر- دبي) أطلقت المشروع الوطني للقراءة بمشاركة وزارة التربية والتعليم والأزهر الشريف وبالتنسيق مع وزارات التعليم العالي والثقافة والتضامن الاجتماعي والشباب والرياضة، وهو مشروع مستدام لمدة 10أعوام.