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الأوقاف تسمح بفتح دورات مياه المساجد بضوابط الأربعاء

كتب:

إسراء سليمان
06:24 م | الأحد 17 أكتوبر 2021
وزارة الاوقاف

وزارة الاوقاف

صرح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بأنه بناء على ما قررته لجنة إدارة أزمة كورونا برئاسة الدكتور المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، فإن الوزارة ستسمح بدءً من يوم الأربعاء المقبل 20/ 10/ 2021، بفتح دورات مياه المساجد.

وأضاف: «على أن تراجع جميع المديريات خلال يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين، كل أعمال الصيانة والنظافة لدورات المياه بجميع المساجد على مستوى الجمهورية، وسنعلن خلال هذين اليومين ضوابط فتحها».

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