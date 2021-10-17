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عاجل.. أبو تريكة ينسحب من استديو مباراة توتنهام ونيوكاسل ويحرج زملاءه

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عمر القاضي
07:49 م | الأحد 17 أكتوبر 2021
تريكة

تريكة

انسحب محمد أبو تريكة لاعب نادي الأهلي السابق، من الاستديو التحليلي لقناة bein sports الخاص بمباراة توتنهام ونيوكاسل يونايتد، المقامة حاليًا على استاد «سانت جيمس بارك»، ضمن مباريات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي، لرفضه استكمال اللقاء والاستديو التحليلي لإصابة أحد المشجعين بأزمة قلبية داخل الملعب.

ورفض أبو تريكة استكمال الاستديو التحليلي الخاص بالمباراة، وانسحب منه أثناء الشوط الأول من المباراة، التي توقفت من أجل إسعاف المشجع الذي تعرض لأزمة قلبية.

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