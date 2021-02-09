«لميس» بعد منع الشحات وكهربا: خطأ لا يغتفر والقصة مش في أبو تريكة

وصفت الإعلامية لميس الحديدي، القرار الأخير من الاتحاد الدولي لكرة القدم، الخاص باستبعاد لاعبي النادي الأهلي حسين الشحات ومحمود كهربا، من قائمة فريقهم خلال مباراة تحديد صاحب المركز الثالث ببطولة العالم للأندية، بالموضوع المزعج جدا لجماهير النادي الأهلي، مؤكدة أنه خطأ لا يغتفر من اللاعبين.

وقالت «الحديدي»، في مقدمة حلقة الثلاثاء، من برنامجها «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه على شاشة «on»، إن النادي الأهلي لديه مشكلة كبيرة الآن، بعدما أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «fifa»، منذ قليل، منع اللاعبين حسين الشحات ومحمود كهربا، من مباراة تحديد المركز الثالث والرابع ببطولة العالم الجارية الآن قطر.

وأضافت الإعلامية: «وذلك بعد خرقهم للفقاعة الطبية المفروضة على الفريق، بعد أن قاموا بمصافحة الكابتن محمد أبو تريكة، لاعب الناي الأهلي والذي كان يشاهد مباراة الأهلي الأخيرة أمام نادي بايرن ميونخ الألماني من مدرجات الملعب، الذي استضاف المباراة».

ونبهت أن القصة ليست في «سلامهم على أبو تريكة» بالأخص، ولكن بسبب اختراق اللاعبين لنظام الفقاعة المفروض على جميع الفرق المشاركة للبطولة، للحد من انتشار وباء كورونا، مصرحة أن سلام اللاعبين لأي من شخص من الجماهير، كان سينتج عنه نفس القرار، لافته أن هذا موضوع مزعج جدا لنادي الأهلي وجماهيره.

ويستعد النادي الأهلي، لملاقاة فريق بالميراس البرازيلي، يوم الخميس القادم، لمنافسة على الميدالية البرونزية للبطولة، بعد فشل الأهلي في تخطي النادي الألماني، الذي حجز مقعده بالمباراة النهائية للبطولة، التي سيواجه فيها نادي تيغريس المكسيكي.