«فقاعة قطرية» تحرم تريكة من زيارة الأهلي في الدوحة

لن يكون بإمكان الدولي المصري السابق، محمد أبو تريكة، زيارة بعثة الأهلي التي وصلت العاصمة القطرية الدوحة، استعدادا لخوض منافسات كأس العالم للأندية.

ويلتقي الأحمر، يوم الخميس المقبل، الموافق 4 فبراير، نادي الدحيل القطري، على ملعب المدينة التعليمية بالريان، في السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

وبحسب عضو مجلس إدارة نادي الأهلي، خالد مرتجي، فإنه «لن يسمح بزيارة أي شخص لفريق الأهلي خلال كأس العالم للأندية».

وجاء تصريح مرتجي ردا على سؤال وجه له بشأن إمكانية زيارة نجم الفريق السابق، أبو تريكة، لبعثة الفريق في الدوحة، حيث يعمل محللا في قنوات بي إن سبورت القطرية.

وأرجع مرتجي قرار منع الزيارات، إلى نظام الفقاعة الذي يطبق في بطولة كأس العالم للأندية، والذي يحمي الفرق المشاركة من انتشار فيروس كورونا.

نظام الفقاعة

ويهدف نظام الفقاعة إلى تحقيق أكبر معدلات السلامة للبعثات المشاركة في مونديال الأندية.

وبموجب نظام الفقاعة فإنه عقب وصول الفرق إلى المطار، سيُمنع اختلاطهم حتى الوصول لفندق الإقامة، عبر حافلات معقمة، كما سيكون في استقبالهم طاقم طبي لإجراء مسحات كورونا.

وذكر عضو مجلس إدارة الأهلي في تصريحات إعلامية أن «الكثير من أصدقائهم في قطر لن يستطيعوا مقابلتهم، وأن التواصل عبر الهاتف فقط التزاما بلوائح البطولة».

وأوضح أن لقاءات اللاعبين مع وسائل الإعلام خلال البطولة «ستتم بالطريقة التي وضعتها اللجنة المنظمة للبطولة».