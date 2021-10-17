إنجي كيوان من مهرجان الجونة: «بالحجاب وفستان فوق الركبة»

أثارت الفنانة والموديل إنجي كيوان، جدلًا واسعًا خلال الساعات القليلة الماضية، بعد ظهورها اللافت في فعاليات اليوم الرابع من مهرجان الجونة السينمائي، إذ حرصت على حضور عرض الفيلم المصري ريش، للمُخرج عمر الزهيري.

وظهرت إنجي كيوان، بإطلالة مثيرة، على ريد كاربت العرض الخاص لفيلم «ريش»، إذ ارتدت فستان قصير، وكذلك حجاب مُغطي الرأس كاملًا، ما أثار تساؤلات قطاع كبير من الجمهور، عن غرابة الإطلالة والجمع بين الحجاب والفستان.

وكانت إنجي كيوان، أثارت جدلًا واسعًا، بالتزامن مع حفل افتتاح الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي، يوم الخميس الماضي، إذ وصلت مع زوجها على السجادة الحمراء، إذ طلب المصورون أن يبعد زوج إنجي عنها من أجل التصوير، لكنها رفضت قائلة «ماينفعش أسيب جوزي وأتصور لوحدي».

إنجي كيوان تحضر العرض الخاص لفيلم «ريش»

يذكر أنّ فيلم «ريش» من سيناريو عمر الزهيري، بمشاركة أحمد عامر، ويمزج بين الواقع والفانتازيا، إذ يتناول قصة أب يقرر إقامة عيد ميلاد ابنه الأكبر، فيحضر ساحرًا لتقديم بعض الفقرات المسلية للأطفال، وفي إحدى الفقرات يدخل الأب في صندوق خشبي ليتحول إلى دجاجة، ومع محاولة الساحر إعادته مرة أخرى تفشل الخدعة، ويبقى الأب في هيئة دجاجة، وتحاول الأم استعادة زوجها من خلال رحلة شاقة تجرب فيها كل الحلول.

إنجي كيوان تُشارك في مسلسل عرض مستقر

وعُرض مؤخرًا للفنانة إنجي كيوان، مسلسل الوضع مستقر، الذي تدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعي، وشاركها في بطولة المسلسل كلّ من خالد منصور، وشادي الفونس، وسيد رجب، وشيماء سيف وانتصار.