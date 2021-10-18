«طالبان» تعلن القبض على والي تنظيم «داعش» الإرهابي في ولاية ننجرهار

أعلنت حركة «طالبان»، القبض على والي تنظيم «داعش» الإرهابي في ولاية ننجرهار شرق أفغانستان معقل التنظيم، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وكان وزير الخارجية في حكومة «طالبان» المؤقتة، أمير خان متقي، قال في وقت سابق، حول تهديدات تنظيم «داعش» الإرهابي الموجهة لـ الحركة، إن حكومة طالبان تمكنت من السيطرة على الأمن في البلاد، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأضاف «متقي»، أن ضمان سلامة المساجد والشوارع المستهدفة من تنظيم «داعش» الإرهابي ليس بالمهمة السهلة، وهذا الوضع يزيد من حجم الضغط الدولي على الحكومة، إضافة إلى أن عدم الاعتراف الدولي يصب في مصلحة البروباجندا التي يقوم بها التنظيم المتطرف.

وأشار وزير خارجية حكومة طالبان، إلى أن الحكومة ملتزمة باتخاذ نفس الإجراءات الأمنية المتخذة في مساجد السنة والشيعة على حد سواء، للحد من الهجمات التي تستهدف الشيعة في البلاد.

«داعش» يعلن مسؤوليته عن تفجير استهدف مسجد «بيبي فاطمة»

وكان تنظيم «داعش» الإرهابي، أعلن مساء الجمعة الماضية، مسؤوليته عن تفجير استهدف مسجد «بيبي فاطمة» المعروف أيضا بمسجد الإمام برقة، للشيعة في مدينة «قندهار» جنوب أفغانستان، الجمعة، وخلف عشرات القتلى والمصابين.

وكان التنظيم الإرهابي تبنى تفجيرا آخر، استهدف مسجدا شيعيا في مدينة «خان آباد» بولاية قندوز شمال البلاد، وأودى بحياة نحو 120 شخصا.

من جانبها، أشارت إذاعة صوت ألمانيا «دويتشه فيله»، إلى وقوع عدة هجمات في الأسابيع الأخيرة، من بينها هجوم على مسجد في العاصمة «كابول»، وأعلن تنظيم «داعش» الإرهابي مسؤوليته عن بعض هذه الهجمات.

وأضافت «دويتشه فيله»، أن هذه الهجمات سلطت الضوء على التحديات الأمنية التي تواجه حركة «طالبان»، التي سيطرت على أفغانستان في أغسطس الماضي وشنت منذ ذلك الوقت عمليات ضد خلايا التنظيم الإرهابي في كابول.