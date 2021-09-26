مقتل زعيم داعش في أفغانستان أبو عمر الخرساني: حُكم عليه بـ800 سنة سجن

أكدت حركة طالبان الأفغانية، مقتل أبوعمر الخرساني زعيم داعش في أفغانستان بحسب ما نقلت قناة «روسيا اليوم» عن وسائل إعلام تابعة للحركة، في ضربة موجهة لتنظيم «داعش» الذي نفذ بعض العمليات خلال الأسابيع الماضية بعد سيطرة «طالبان» على السلطة، وكان أبرزها الهجوم على مطار كابول الذي أوقع عشرات القتلى وكتب فصلا جديدا من الصراع بين «طالبان» والتنظيم.

مقتل زعيم داعش في أفغانستان.. و«وول ستريت»: طالبان أعدمته نهاية الشهر الماضي

وبحسب وسائل إعلام باكستانية وأفغانية، فإن الحركة أكدت مقتل مقتل زعيم داعش في أفغانستان مساء أمس، دون أن تكشف بعد الظروف التي أوقعت رأس التنيظم في بلد يعاني الأزمات السياسية والأمنية منذ عقود.

إلا أن صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية زعمت أن مقتل زعيم داعش في أفغانستان جرى أواخر الشهر الماضي، موضحة أن حركة طالبان أعدمت أبوعمر الخراساني ومعه 8 عناصر من تنظيم داعش كانوا معتقلين في سجن العاصمة كابول الذي سيطرت عليه الحركة.

أبوعمر الخراساني كان يقضي عقوبة السجن 800 عام

وقاد أبوعمر الخراساني تنظيم داعش في أفغانستان تحت مسمى «الدولة الإسلامية في خراسان» في أبريل عام 2017، إلى أن تمكنت القوات الأمريكية الموجود في أفغانستان من القبض عليه في مايو 2020، وتم الحكم عليه بالسجن مدة قياسية وهي 800 عام.

فيما قالت وسائل إعلام أفغانية، إن عملية مقتل زعيم داعش في أفغانستان وقعت مساء أمس بغارة نفذتها طائرة أمريكية دون طيار شرق أفغانستان.

مقتل مقتل زعيم داعش في أفغانستان بعد تحذيرات أمريكية وبريطانية

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن ومسؤلون أمنيون وعسكريون أمريكيون وبريطانيون أكدوا مرارا أن تنظيم داعش يخطط لمزيد من العمليات الإرهابي في أفغانستان.

وحذروا كذلك من خطورة تواجد التنظيم في هذه الدولة الواقعة في نطاق منطقة آسيا الوسطى، والتي تشهد نشاطا لكثير من التنظيمات الإرهابية.