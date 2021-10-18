حزب الله العراقي يدعو لمحاكمة الكاظمي: تواطأ لتزوير الانتخابات

دعا المتحدث باسم «كتائب حزب الله» العراقية، أبو علي العسكري، إلى محاكمة رئيس وزراء البلاد مصطفى الكاظمي، على خلفية نتائج الانتخابات المبكرة التي جرت في 10 أكتوبر الجاري، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وشهدت البلاد، في 10 أكتوبر الجاري، أول انتخابات برلمانية مبكرة منذ عام 2003، وصوت العراقيون لاختيار 329 عضوا يشكلون البرلمان الجديد، وتنافس في الانتخابات 3249 مرشحا بينهم 950 امرأة.

واعلنت مفوضية الانتخابات، في العراق، إن نسبة المشاركة فى الانتخابات، بلغت 43%، مضيفة أن مجموع من أدلوا بأصواتهم فى الانتخابات تجاوز 9.6 ملايين ناخب، فيما أعلن زعيم «التيار الصدري»، مقتدى الصدر، إن الكتلة الصدرية هي الأكبر انتخابياً، مشيرا إلى أن نتائج الانتخابات يجب ألا تكون مثارا للخلافات.

العسكري: المهزلة التي حدثت قبل أيام أكبر عملية احتيال وخداع على الشعب

وقال «العسكري»، في بيان عبر موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، إن «المهزلة التي حدثت قبل أيام بعنوان الانتخابات التشريعية هي أكبر عملية احتيال وخداع على الشعب العراقي»، مضيفا أنه «يجب محاكمة الكاظمي على ما قام به من أفعال وآخرها الخيانة العظمى التي ارتكبها بالتواطؤ مع الأعداء لتزوير الانتخابات».

وأشار المتحدث باسم «كتائب حزب الله» العراقية، إلى أنه يجب العمل بأسرع وقت لإعادة حقوق الناخبين ومرشحيهم، وإلا فالأمور ذاهبة إلى ما لا يحمد عقباه، بحسب تدوينة له.

وكانت الأحزاب العراقية الموالية لإيران، صعدت احتجاجاتها على نتائج الانتخابات البرلمانية، واندلعت مظاهرات وقطع طرق في محافظة ديالى الواقعة في شرقي بغداد، احتجاجا على نتائج الانتخابات.

وقال مصدر أمني، إن المتظاهرين أقدموا على غلق طريق الحسينية للاعتراض على نتائج الانتخابات الأخيرة، فيما أشارت وسائل إعلام عراقية، إلى قيام مجموعات بغلق طريقاً حيوياً شمال شرقي العاصمة العراقية «بغداد» احتجاجاً على نتائج الانتخابات، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وكان رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، دعا أمس الأحد، إلى تجاوز الخلافات والاجتهادات الحزبية أو الشخصية، مؤكدا أنه على النواب الجدد في البرلمان، واجب استعادة ثقة الناس بالعمل السياسي وبالديمقراطية، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

ودعا «الكاظمي»، الأجهزة الأمنية إلى حماية المتظاهرين وعدم الاعتداء على أحد منهم مطلقا.