نتائج انتخابات العراق.. التيار الصدري في المرتبة الأولى بـ73 مقعدا

كشفت نتائج انتخابات العراق الأولية بحسب المفوضية العليا العراقية، التي جرت بالأمس، أن رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر جاء في المرتبة الأولى، وحصلت كتلة الصدر على أعلى عدد من المقاعد البرلمانية بـ73 من مقاعد البرلمان البالغ عددها 329، حسبما نقلت وكالة الأنباء العراقية «واع».

وأعلن التيار الصدري، فوزه بأكبر عدد من مقاعد البرلمان العراقي، فيما تعهد مقتدى الصدر بمكافحة الفساد في العراق ، قائلا«لا يجب رفع السلاح خارج إطار الدولة مطلقا».

كتلة محمد الحلبوسي تحصل على 43 مقعدا

ومن جانبها أعلنت «كتلة تقدم» بزعامة رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي فوزها بـ 43 مقعدا، كما احتلت «كتلة دولة القانون»، المرتبة الثالثة بحصولها على 37 مقعدا في البرلمان.

وأفادت قناة «العربية» بأن الحزب الديمقراطي الكردستاني حصل على أكبر عدد من المقاعد في إقليم كردستان، وأكدت المفوضية العليا للانتخابات العراقية، الاثنين، نجاحها في تنظيم انتخابات نزيهة وشفافة كما وعدت.

فيما قال رئيس مجلس المفوضين، جليل عدنان، في مؤتمر صحفي في وقت سابق اليوم إن المفوضية عرضت نتائج الانتخابات الأولية في كل من محافظة ديالى والديوانية والمثنى وميسان وواسط ودهوك وصلاح الدين وكربلاء المقدسة والنجف الأشرف وأربيل.

موعد إعلان النتائج الأولية كاملة

كما أوضح أن الإعلان جرى عبر شاشات عرض وضمن الموقع الإلكتروني للمفوضية، مضيفا أن النتائج الأولية كاملة ستعلن مساء اليوم، مبيناً أنها ستعرض على 24 شاشة في بغداد وجميع المحافظات العراقية، كما ستنشر أيضا على الموقع الإلكتروني للمفوضية، موضحًا أن هذه النتائج أولية، وتعتمد على ما وصل إلى المفوضية من بيانات عبر الوسط الناقل وعصا الذاكرة.

وفيما يتعلق بصناديق الاقتراع التي حصلت حولها بعض الإشكاليات، قال إنها ستنقل صباح الثلاثاء إلى المكتب الوطني.

وكانت المفوضية أعلنت في وقت سابق اليوم أن نسبة المشاركة الأولية بلغت41%، لافتة إلا أن تلك النسبة تفاوتت بين بعض المحافظات، معلنة البدء في تلقي الطعون غدا ولمدة 3 أيام، وبلغ عدد المصوتين 9 ملايين و77 ألف شخص، في حين بلغ عدد الشكاوى 119.