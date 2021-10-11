مستشار رئيس وزراء العراق: الانتخابات كانت حرة ونزيهة وشارك بها الشباب

قال حسين علاوي، مستشار رئيس الوزراء العراقي، إن الانتخابات البرلمانية العراقية، شهدت تواجدا من الشباب وتحقيق انتصار على تنظيم «داعش» الإرهابي، وبناء دولة جديدة بحضور مختلف الطوائف، في ظل وجود أمني من قبل الدولة العراقية، التي تسترد مكانتها.

الانتخابات كانت حرة ونزيهة

وأوضح «علاوي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «مساء dmc»، المذاع على فضائية «dmc»، اليوم، وتقدمه الإعلامية إنجي القاضي، أن الانتخابات كانت حرة ونزيهة، وتحقق وعد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الذي قدم برنامجا انتخابيا وافق عليه الشعب، وتزايدت الثقة في السياسيين في العراق، بعد أن كانت الثقة قليلة في عام 2018.

الانتخابات جرت رغم التكتلات الطائفية في العراق

من جهته أوضح الدكتور رائد العزاوي، رئيس مركز الأمصار للدراسات الاستراتيجية، أن الانتخابات البرلمانية مفصيلة في تاريخ العراق في الوقت الحالي، في ظل وجود تكتلات طائفية كبيرة في الوطن، ومظاهرات كثيرة في البلاد، مؤكدا أن العراق يسعى للعودة أخرى إلى الخليج العربي، وتشكيل حكومة قادرة على إعادة الإعمار، والحفاظ على المال العام وتقليل نسبة البطالة، مبينا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يؤيد وحدة العراق، واستعادة مكانته المعهودة، كما ظهر في قمة بغداد التي زار فيها العراق مؤخرا.

العراق يجري أول انتخابات منذ 2003

وانطلقت في العراق أمس، أول انتخابات برلمانية مبكرة تشهدها البلاد منذ عام 2003، ويصوت العراقيون لاختيار 329 عضوا، يشكلون البرلمان الجديد، وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها، في تمام الساعة السابعة بتوقيت بغداد «06:00 بتوقيت القاهرة».