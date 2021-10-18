ولي العهد السعودي يطلق مكاتب استراتيجية لتطوير 3 مناطق بالمملكة

أعلن ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في السعودية، الأمير محمد بن سلمان، أمس الأحد، إطلاق مكاتب استراتيجية لتطوير مناطق: الباحة والجوف، وجازان، التي ستكون نواه لتأسيس هيئات تطوير مستقبلاً.

ويهدف إطلاق المكاتب، لتعظيم الاستفادة من المميزات النسبية والتنافسية لكل منطقة من المناطق الـ3، إضافة إلى تطوير البيئة الاستثمارية لتكون مناطق جاذبة للاستثمار بالشراكة مع القطاع الخاص، وفقا لما ذكرته صحيفة «سبق» السعودية

وجاء إعلان ولي العهد السعودي، في إطار اهتمام وحرص محمد بن سلمان، على أن تطال التنمية الشاملة جميع المناطق والمدن السعودية بما يعود بالنفع على جميع المواطنين، وخلق اقتصاد مزدهر ومجتمع حيوي لوطن طموح.

«بن سلمان»: العمل قائم على تأسيس مكاتب استراتيجية في المناطق التي لا يوجد بها هيئات تطوير

وأكد بن سلمان، أن العمل قائم على تأسيس مكاتب استراتيجية في المناطق التي لا يوجد بها هيئات تطوير أو مكاتب استراتيجية، بهدف تطوير كافة المناطق السعودية بلا استثناء.

وستهدف المكاتب الاستراتيجية إلى الاهتمام بكل مكونات التنمية في تلك المناطق، بحيث تركز على استثمار المقومات التنموية التي تزخر بها كل منطقة لتحقيق أعلى استفادة منها وتحويلها إلى عناصر داعمة للاقتصاد،

وفي سياق آخر، أجرى وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، اتصالا هاتفيا، أمس الأحد بمستشار الدولة، وزير الخارجية الصيني، «وانج يي».

وقالت وزارة الخارجية السعودية، إن الاتصال شمل استعراض أوجه العلاقات بين البلدين ومجالات التعاون الثنائي، موضحة أن الوزيران، بحثا تطورات الأحداث الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها، إضافة إلى مناقشة أبرز الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

النيابة السعودية تحذر من نشر أو إفشاء الوثائق والمعلومات السرية: غرامة مليون ريال

بدورها، حذرت النيابة العامة السعودية، من نشر أو إفشاء الوثائق والمعلومات السرية، مؤكدة أن ذلك يعتبر جريمة تصل عقوباتها إلى السجن لمدة 20 عاما وغرامة بمليون ريال «266 ألف دولار»، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وقالت النيابة السعودية، إن الجريمة تصبح من الجرائم الكبرى الموجبة للتوقيف إذا كانت عبارة عن نشر أو إفشاء الوثائق والمعلومات السرية، والشروع أوالدخول لموقع غير مصرح بالدخول بقصد الحصول على وثائق أو معلومات سرية، بالإضافة لإتلاف أو إساءة استعمال وثائق سرية مع علم مرتكبها بأنها تتعلق بأمن الدولة أو بأي مصلحة عامة بقصد الإضرار بمركز الدولة العسكري أو السياسي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي.

بدورها، دانت الخارجية السعودية، الهجوم الإرهابي الذي استهدف ثكنة عسكرية للجيش في بوركينافاسو، وأسفر عن مقتل 14 جنديا وإصابة 7 آخرين.

وأعربت الوزارة السعودية، عن إدانة الرياض واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي في منطقة بروجو في محافظة سانمتنجا بإقليم وسط بوركينا فاسو، مجددة التأكيد على موقف المملكة الرافض للعنف والتطرف بجميع أشكاله وصوره ودوافعه.