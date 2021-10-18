سماع الشهود في محاكمة 10 أشخاص بقتل وترويع مواطني المطرية

تستكمل الدائرة الأولى إرهاب، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، محاكمة 10 أشخاص بتهمة قتل شخصين وترويع المواطنين بالمطرية، إذ تستمع المحكمة لأقوال الشهود بالقضية.

استخدام القوة والعنف

وتضمن أمر إحالة المتهمين بالقضية البالغ عددهم 10 أشخاص، أنهم ارتكبوا جريمة القتل العمد وترويع المواطنين بمنطقة المطرية، وتجمهروا للتعدي على أشخاص وللتأثير على السلطات في أعمالها، فاشتركوا مع آخرين مجهولين واستخدموا القوة والعنف بواسطة أسلحة نارية وذخائر، وأحال المحامي العام لنيابة شرق القاهرة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية.

ارتكاب المتهمين جرائم قتل

وتبين من خلال تحقيقات النيابة بالقضية، أن المتهمين شاركوا مجهولين في تهمة قتل المجني عليهما، وهما «أحمد أمين عبد العزيز، ومحمد حسني أحمد عبد المقصود»، بإطلاق الأعيرة النارية تجاههما، قاصدين إزهاق أرواحهما، كما تسبب إطلاقهم للأعيرة النارية في إحداث تلك الإصابات الموجودة في تقرير الطب الشرعي بعد تشريح جثماني المجني عليهما.

شروع في قتل آخرين

كما شرع المتهمون، في قتل المجني عليهم أحمد صلاح الدين حشمت، وإسلام فتحي عبدة وعبد الرحمن طارق أحمد، حيث أطلقوا تجاههم أعيرة نارية من أسلحة نارية كانت بحيازتهم «فرد خرطوش، ومسدس»؛ بغرض إزهاق أرواحهم؛ مما تسبب في إصابتهم.

وفى سياق آخر، تستكمل محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس، اليوم الاثنين، محاكمة 4 أشقاء بتهمة البلطجة واستعراض القوة وإشهار الأسلحة بالطريق العام؛ بهدف فرض السيطرة وبث الخوف نفوس سكان أحد شوارع مدينة نصر، كما تعدوا على مواطن مما تسبب في إصابته بعاهة مستديمة.

وتضمن أمر المتهمين بالقضية وهم «حسام.ج، أشرف.ج، عبد الهادى.ج، عبد الرحمن. ج»، أنهم حازوا أسلحة بيضاء في وجه أحد الأشخاص بالطريق العام بغرض ترويعه وإلحاق الأذى به وتخويفه، وتسبب ذلك الفعل في بث الرعب بالمجني عليه وتعريض حياته للخطر وتكدير أمنه وسكينته.