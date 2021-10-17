تأجيل محاكمة 6 متهمين في قضية قتل مواطن بجنوب سيناء لـ1 ديسمبر

قررت محكمة جنايات جنوب سيناء، في جلستها المنعقدة، تأجيل نظر مقتل مواطن براس سدر علي يد 6 متهمين إلى جلسة 1 ديسمبر المقبل للمرافعة.

ترجع وقائع القضية إلي شهر يونيو الماضي، عندما استدرجت المتهمة «م. ع» المحبوسة على ذمة القضية للمجني عليه «س. م»، لإقامة علاقة عاطفية معها إلى أحد المناطق بمدينة رأس سدر بجنوب سيناء.

علاقة عاطفية

واتقفت المتهمة مع خمسة متهمين آخرين هم «ع. س» هارب، و«ط. ع» هارب، و«خ. ع» هارب، و«ح. ع» هاربة، على إقامة علاقة عاطفية مع المجني عليه عبر الهاتف المحمول، وما أن لبثت أن تحولت إلى مقابلة، وحال قيام القتيل بمقابلة المتهمة «م. ع» انهال المتهمون الخمسة بالضرب المبرح على المجني عليه كما هو موجود في تقرير الصفة التشريحية وطبقا لأقوال المتهمة، ثم انهالوا عليه بأسلحة بيضاء وقاموا بتوثيقه بالحبال وألقوه في صندوق سيارة استخدموها لتنفيذ الجريمة.

وذكر التقرير الذي أعده الطب الشرعي الذي عاين وناظر الجثة بمستشفي رأس سدر، أن المتهمين قصدوا إزهاق روح المجني عليه، وسددوا له عدة طعنات في أنحاء متفرقة من جسمه أودت بحياته.

الأخذ بالثأر وراء الجريمة

كان مدير أمن جنوب سيناء تلقي بلاغا من قسم شرطة رأس سدر يفيد العثور على جثة لشخص يدعي «س. م» بأحد الأماكن نطاق المدينة، وجرى تشكيل فرق بحثية لتحديد المتهمين بارتكاب الواقعة، والدوافع التي أدت إلي ارتكابها.

وتمكنت أجهزة الأمن من تحديد هوية مرتكبي الواقعة، وتبين أن الدافع وراء القتل هو الانتقام، حيث بيت المتهمون الستة النية علي إزهاق روح المجني عليه، وأجهزوا عليه بمفرده وقاموا بضربة وقتله بأسلحة بيضاء، وأُلقي القبض على المتهمة «م. ع».

واعترفت المتهمة المحبوسة في القضية حاليا بالجريمة، وقامت بتمثيل الجريمة أمام وكيل النائب العام، واعترفت علي باقي المتهمين الخمسة الهاربين، وأرشدت عنهم والأسلحة البيضاء المستخدمة في الواقعة.

وأفادت التحقيقات الموسعة في القضية أن دافع الجريمة هو الأخذ بالثأر من المجني عليه ومن عائلته، وأحيلت القضية رقم 488 لسنة 2021، إلي النيابة التي قررت إحالة القضية إلى محكمة جنايات جنوب سيناء.